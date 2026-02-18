Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις σεισμικές έρευνες στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, σε Κρήτη και Πελοπόννησο, την εκμετάλλευση των οποίων έχει αναλάβει η κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, εντός του Μαρτίου οι συμβάσεις εκμετάλλευσης θα έχουν πάει στη Βουλή, για να κυρωθούν με νόμο, και στη συνέχεια εντός του δευτέρου εξάμηνου του 2026 θα ξεκινήσουν οι πρώτες σεισμικές έρευνες που σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνουν 2D σεισμικές έρευνες, διάρκειας περίπου τριών ετών.

Το δεύτερο στάδιο θα διαρκέσει επίσης δύο έτη και περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D αλλά και ερευνητικές γεωτρήσεις, ενώ το τρίτο στάδιο, διάρκειας δύο ετών, θα περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 3D και ερευνητικές γεωτρήσεις.

Εφόσον τα αποτελέσματα των πρώτων γεωτρήσεων είναι θετικά, θα ακολουθήσουν επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις και μελέτες εμπορικής βιωσιμότητας, με την πρώτη ερευνητική γεώτρηση να υπολογίζεται ότι θα γίνει από το δεύτερο τρίμηνο του 2031 έως τις αρχές του 2032. Εφόσον βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου, η παραγωγή τους αναμένεται να ξεκινήσει το 2034-2035.

Η Chevron Greece Holdings και η Helleniq Upstream (θυγατρική της Helleniq Energy) έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων σε τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα: «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II».

Χθες σε δηλώσεις του ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στην υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy, στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς και στον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας.

«Με τις υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα μεγαλώνει και δυναμώνει. Γιατί ενισχύεται και οικονομικά και ενεργειακά και γεωπολιτικά. Εχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου, τη Chevron, να έρχεται και να κάνει έρευνες σε 4 οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου» τόνισε ο κ. Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι η συνθήκη αυτή «στην πραγματικότητα ακυρώνει de facto το ανυπόστατο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο». Ερωτηθείς για τα οφέλη της συμφωνίας χθες ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο ελληνικό κράτος άμεσα: «Το υπόλοιπο 60% θα πηγαίνει στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy, ένα κομμάτι του οποίου, επειδή η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέτοχος στη Helleniq Energy, θα επιστρέφει στην κοινωνία. Αρα το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το 40%» υπογράμμισε.

Η ExxonMobil

Αναφορά έκανε και στην ExxonMobil, επαναλαμβάνοντας ότι «θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα, το πρώτο εξάμηνο του 2027, και, αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο νωρίτερα από τη Chevron παραγωγή φυσικού αερίου, αν αποδειχθεί το κοίτασμα εμπορικά εκμεταλλεύσιμο».

Την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον σε συνάντηση που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του αμερικανού υπουργού Ενέργειας, Κρις Ράιτ, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι υπουργοί των χωρών του διαδρόμου (Ελλάδα, Ρουμανία Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία), η ΕΕ, οι ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστές των δικτύων, εταιρείες με ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος, όπως η Atlantic See (κοινό σχήμα Aktor – ΔΕΠΑ), και κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, με στόχο την οριστικοποίηση του πλαισίου λειτουργίας και την επιτάχυνση των εμπορικών συμφωνιών.