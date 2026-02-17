Μια ομάδα μέσα στο γήπεδο που δεν ξέρει τι ζητάει. Μια ομάδα που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος. Παίκτες μπερδεμένοι σε συστήματα πολλά και διαφορετικά, προπονητής ακόμα πιο μπερδεμένος που δεν έχει κατασταλάξει σε πολλά πράγματα. Από τα πρόσωπα σε κάθε γραμμή, μέχρι τα σχήματα. Τα σχήματα που ετοιμάζει πριν απ’ τα ματς ή ακόμα – ακόμα και εκείνα που αλλάζει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Ο Ράφα Μπενίτεθ, τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού, δεν έχει μπορέσει να δώσει μια συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα στην ομάδα του. Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Λάρισα οι Πράσινοι παρουσίασαν κάτι που δεν έμοιαζε με ποδόσφαιρο. Τελείωσαν τα πρώτα 45 λεπτά χωρίς ευκαιρία, χωρίς υποψία φάσης, μια τελική προσπάθεια που ήταν από ένα φάουλ. Πρακτικά; Χωρίς τελική προσπάθεια. Τα xGoals του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος ήταν στο τραγικό 0,04. Αριθμό που δεν τον συναντάς ούτε σε ομάδες που παίζουν απέναντι στην… Μπαρτσελόνα.

Κι όμως: ο Ράφα Μπενίτεθ δεν πείραξε το παραμικρό στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Σαν να έβλεπε κάτι που του άρεσε, κάτι αποτελεσματικό, κάτι που είχε πετύχει στο γήπεδο. Η ΑΕΛ τον… τιμώρησε με το 0-1 του Τούπτα και λίγο αργότερα τον απείλησε και με δεύτερο τέρμα. Κάπου εκεί άρχισε να αλλάζει πράγματα ο ισπανός προπονητής, που δεν κατάφερε να αλλάξει πολύ την εικόνα του αγώνα αλλά έσωσε τον έναν βαθμό χάρη σε γκολ του Μπακασέτα. Αυτό το μπέρδεμα με τον Μπενίτεθ στον πάγκο παρουσιάζεται από το πρώτο διάστημά του στην Ελλάδα. Γιατί; Γιατί δεν σταματά να κάνει δοκιμές, να αλλάζει σχήματα, να ψάχνει τρόπους που θα δώσουν στον Παναθηναϊκό κάτι σταθερό. Αλλά σταθερότητα με τόσες πολλές αλλαγές δεν γίνεται.

Ο Ράφα Μπενίτεθ σε 25 παιχνίδια έχει χρησιμοποιήσει 25 διαφορετικές ενδεκάδες! Σε 25 παιχνίδια έχει χρησιμοποιήσει 43 ποδοσφαιριστές! Σε 25 παιχνίδια έχει αλλάξει συνολικά έξι φορές το σύστημα της ομάδας του. Πότε με τρεις στόπερ, πότε με τετράδα στην άμυνα, πότε με δύο αμυντικά χαφ, πότε με ένα, πότε με δεκάρι, πότε όχι, πότε με δύο φορ, πότε με έναν. Κάθε Κυριακή, Πέμπτη ή Τετάρτη και κάτι διαφορετικό, που φυσιολογικά μπερδεύει ολόκληρη την ομάδα. Και δεν της επιτρέπει να βρει σταθερότητα και να αποκτήσει ταυτότητα. Και μόνο το γεγονός πως έχει χρησιμοποιήσει σε μόλις τέσσερις μήνες 43 ποδοσφαιριστές, δείχνει το ότι στο μυαλό του είναι ακόμα τα πειράματα. Αλλά αυτά τα πειράματα φέρνουν τον κίνδυνο να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός τετράδας ή ακόμα και εκτός Ευρώπης!

Ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα 25 παιχνίδια με τον Ράφα Μπενίτεθ, έχει σχεδόν 50% νίκες. Ποσοστό υπερβολικά χαμηλό για μια μεγάλη ομάδα, που υποτίθεται πως θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, να διεκδικήσει τίτλους και να κατακτήσει στόχους. Με τον Ισπανό οι Πράσινοι έχουν 13 νίκες, ενώ δεν έχουν κερδίσει σε 12 ματς μετρώντας έξι ισοπαλίες και έξι ήττες. Ποσοστό που δεν συνάδει με το δικό του όνομα και κυρίως με το όνομα του Παναθηναϊκού. Και σίγουρα αποτελέσματα που φέρνουν σε μεγάλη πίεση τον Μπενίτεθ, ακόμα και αν ο ίδιος είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό πως «κανείς δεν μου ζήτησε αποτελέσματα από φέτος, αλλά να χτίσουμε το πρότζεκτ».

Προφανώς και πλέον τα αποτελέσματα είναι όχι απλά απαραίτητα, αλλά αυτοσκοπός. Και ο Μπενίτεθ κρίνεται απ’ αυτά. Με λίγα λόγια, αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να μπει στα play offs, τότε το… καμπανάκι θα είναι ηχηρό για τον ισπανό προπονητή και η καρέκλα του θα αρχίζει να τρίζει. Κι αν δεν καταφέρει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη; Εκεί οι Πράσινοι δεδομένα θα αναζητήσουν την επόμενη μέρα τους με έναν άλλον προπονητή στον πάγκο τους από το καλοκαίρι και έπειτα.