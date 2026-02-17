Σε διαδικασία ανάκλησης του ασύλου για τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα Τζαβέντ Ασλάμ προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο της σκληρής γραμμής που ακολουθεί τους τελευταίους μήνες.

Από το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και ο νυν υπουργός Θάνος Πλεύρης ανέλαβε τα καθήκοντά του, δόθηκε εντολή για συστηματική επανεξέταση όλων των υποθέσεων διεθνούς προστασίας που δύνανται να οδηγήσουν σε ανάκληση καθεστώτος ασύλου. Η ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον Τζαβέντ Ασλάμ είναι μία από τις 33, για τις οποίες ξεκίνησε η διαδικασία τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στην Ελλάδα ο Ασλάμ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία περίπου 30 χρόνια, ενώ από το 2005 βρίσκεται δυναμικά στο… τιμόνι της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα «Η Ενότητα». Δεν είναι βέβαια λίγες και οι φορές που έχει απασχολήσει τις Αρχές και τη Δικαιοσύνη, κυρίως εξαιτίας δίωξης που είχε ασκηθεί από το Πακιστάν, ενώ το 2012 κατέθεσε αίτημα πολιτικού ασύλου, το οποίο και έλαβε.

Επανεξέταση υποθέσεων

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και νυν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη τον Μάρτιο του 2021 ενάντια στην απόφαση της Β’ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Προσφυγών, αμφισβητώντας ότι ο Τζαβέντ Ασλάμ δικαιούται άσυλο. Οπως εξηγεί, δεν συνέτρεχαν λόγοι χορήγησης ασύλου στον συγκεκριμένο άνθρωπο, «δυστυχώς απερρίφθη η προσφυγή μου».

Στελέχη του υπουργείου επισημαίνουν στα «ΝΕΑ» πως η ανάκληση ασύλου για τον Τζαβέντ Ασλάμ έγκειται στο γεγονός ότι δεν υφίστανται πλέον οι συνθήκες βάσει των οποίων έλαβε άσυλο. «Αλλωστε, η επανεξέταση των υποθέσεων ξεκίνησε με τους Σύρους, οι οποίοι είχαν λάβει άσυλο επειδή κινδύνευαν από το καθεστώς Ασαντ. Πλέον, όμως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πια Ασαντ, δεν συντρέχουν και οι αντίστοιχοι λόγοι». Οπως ξεκαθαρίζουν, το Πακιστάν είναι πλέον στη λίστα με τις ασφαλείς τρίτες χώρες, κάτι που δεν συνέβαινε το 2021, όταν και έλαβε ο Τζαβέντ Ασλάμ διεθνή προστασία.

Πάντως, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, σύμφωνα με το υπουργείο, έχει ήδη ενημερωθεί για τη διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος του και έχει διορία 15 ημέρες προκειμένου να προβεί σε κατάθεση αντιρρήσεων. Με το που οριστικοποιηθεί η απόφαση, θα έχει επιπλέον 30 ημέρες για να κινηθεί νομικά και να εξεταστεί η υπόθεσή του σε β’ βαθμό. Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», ο Τζαβέντ Ασλάμ αναμένεται να ασκήσει κάθε δικαίωμα που του δίνει ο νόμος. Εκπρόσωποι ανθρωπιστικών οργανώσεων σημείωναν πως οι ανακλήσεις το τελευταίο διάστημα ιδίως Τούρκων και Κούρδων αποτελεί μια διαδεδομένη τακτική «που φτάνει στα όρια του εκφοβισμού».

Τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κατά την περίοδο 2013-2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 19 ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας.

Αντίθετα, από το 2021-2025 οι ανακλήσεις ανήλθαν σε 583 ενώ μόνο το 2025 καταγράφηκαν 196. Για το 2026 έχουν ήδη δρομολογηθεί επιπλέον 47 περιπτώσεις, για 33 από τις οποίες η διαδικασία ανάκλησης ασύλου έχει ξεκινήσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πρόκειται για πολίτες τρίτων χωρών, προερχόμενους από χώρες όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ιράκ.

Οπως αναφέρει το υπουργείο, οι ανακλήσεις αφορούν περιπτώσεις όπου το πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας, αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης ή όταν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους είχε χορηγηθεί διεθνής προστασία. «Κάθε υπόθεση εξετάζεται εξατομικευμένα, με τεκμηρίωση και πλήρη σεβασμό στις εγγυήσεις του κράτους δικαίου, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν λειτουργεί τιμωρητικά αλλά ως μηχανισμός διαρκούς ελέγχου της νομιμότητας».