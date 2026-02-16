O Χάρης Δούκας ζήτησε πάλι το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να επικυρώσει τη θέση «όχι σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ» – αφού υποτίθεται πως όλοι συμφωνούν σ’ αυτή. «Δεν μπορεί», είπε, «το ΠΑΣΟΚ να είναι kinder έκπληξη». Γιατί δεν μπορεί; Εδώ και πολλά χρόνια το κόμμα αποφεύγει να διασαφηνίσει τον ιδεολογικό του προσανατολισμό. Ανάλογα με το θέμα, τη συγκυρία και τις διαθέσεις των πολιτικών του αντιπάλων, εμφανίζεται κεντρώο, κεντροαριστερό ή αριστερίζον.

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, που πωλούνται στο eBay – παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους – έχουν συνεπάρει τα αριστερά κόμματα. Ο Σωκράτης Φάμελλος θέλει να τις αποκτήσει η πολιτεία και να τις αναδείξει. Ο Χαρίτσης το επιθυμεί επίσης και ζήτησε την ανέγερση ενός Μουσείου Εθνικής Αντίστασης. O Περισσός, πάντως, πιστεύει πως πρέπει να αποκτηθούν και να δοθούν στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και στο ΚΚΕ.

Βιογραφικό

Ποντάρει, δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης, στον Φάμελλο και τον Χαρίτση. Αυτοί θα εξασφαλίσουν πως η μάχη για τη συμπόρευση θα δοθεί με όλες τις δυνάμεις ενωμένες. Βέβαια, δεν έμεινε μόνο στην τόνωση του αριστερού φρονήματος, χρησιμοποίησε και λίγο μαστίγιο, αναφέροντας «αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, το ιστορικό βάρος θα είναι τόσο μεγάλο που κανείς δεν θα μπορεί και δεν θα θέλει να το βάλει στο βιογραφικό του». Μάλλον έχει ξεχάσει ότι άπαντες έχουν στα CV τους μια κυβερνώσα Αριστερά, που οι περισσότεροι ψηφοφόροι ούτε να ακούνε δεν θέλουν.

Νομοσχέδιο

Στη συζήτηση που ξανάνοιξε για τις συνεργασίες, από τη Λέσβο, η Λούκα Κατσέλη, ως συντονίστρια του πάνελ της ημερίδας για τη νησιωτικότητα – στην οποία συμμετείχαν οι πρόεδροι ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς κι ο δήμαρχος Αθηναίων – κατέθεσε μια πρόταση: να ετοιμάσουν κοινό νομοσχέδιο επί του θέματος. Δεν είναι κακή ιδέα.

Μ’ ένα σχέδιο νόμου, άλλωστε, θα έρθουν όσο πιο κοντά είναι δυνατόν να έρθουν – αν φυσικά προλάβουν να το συντάξουν πριν αρχίσει ο πράσινος αρχηγός να ανακοινώνει εν ενεργεία αριστερούς βουλευτές που θα συμπαραταχθούν μαζί του.