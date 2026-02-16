Δεν ήταν απλώς πως ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να μην ανεβάσει τους τόνους στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ. Γνώριζε, άλλωστε, κι εκείνος πως η αντίδραση των εσωκομματικών του αντιπάλων θα ήταν αντίστοιχη του πόσο θα το τραβούσε ο ίδιος – πάνε πια οι εποχές που κάποιος το έπαιζε υπεράνω. Σε επίπεδο συνθημάτων, ωστόσο, στην ομιλία του τα είχε όλα, επιχειρώντας μια σύνθεση που είτε έγινε τυχαία είτε όχι, αποδεικνύει ότι τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ είναι πιο περίπλοκα από οποιουδήποτε άλλου κόμματος. Ο Ανδρουλάκης αξιοποίησε και το «Ενώνουμε δυνάμεις» του Χάρη Δούκα, μιλώντας για τη διεύρυνση του κόμματος, αλλά και την «Αναγέννηση» του Παύλου Γερουλάνου, όταν αναφέρθηκε στο Δημογραφικό.

Εννιά προτάσεις

Ξεφεύγοντας από τα εσωκομματικά, για πρώτη φορά χθες στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε τα εννιά σημεία στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα δώσει έμφαση στη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης: το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 110 για την ίδια τη διαδικασία και την κατοχύρωση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης στη δεύτερη Βουλή, τη συνταγματική κατοχύρωση της Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (στην οποία το ΠΑΣΟΚ θέλει να δώσει τον έλεγχο της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων), την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, τη θέσπιση δικαστικού ελέγχου στις άσχετες τροπολογίες και τη ρητή υποχρέωση του κράτους για μέριμνα και προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση.

Άμυνα και επίθεση

Δύο άλλες όμως είναι οι προτάσεις που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποφασίσει να κινηθεί σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση και στο παιχνίδι της συναίνεσης: γνωρίζοντας πως η ΝΔ τους περιμένει στη γωνία, προτείνουν την αλλαγή του άρθρου 16 με την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου αλλά και τη λειτουργία μη κρατικών – μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και παράλληλα, βγαίνουν στην επίθεση για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, προτείνοντας μεν να διατηρηθεί η αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής από την προκήρυξη εκλογών, αλλά να μην μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος με σχετική πλειοψηφία, όπως συμβαίνει σήμερα.

Διέυρυνση

Στη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ, πάντως, μπορεί όλα να κύλησαν ομαλά, αλλά δεν ήταν και εντελώς ανέφελα – «Σύντροφοι, καλησπέρα» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, επισημαίνοντας ευγενικά πως πριν από δύο χρόνια εκείνος, που μίλησε για διεύρυνση με τους όρους που γίνεται σήμερα και πήγε και σε εκείνη την περίφημη συζήτηση «μετά τον Μητσοτάκη ποιος;» με την Εφη Αχτσιόγλου και τον Διονύση Τεμπονέρα, κατηγορήθηκε ως εσωτερικός υπονομευτής της προσπάθειας της παράταξης. Τουλάχιστον σε αυτό πλέον είναι όλοι στο ίδιο μήκος κύματος, αν και για αυτά τα στελέχη που «έμειναν στα δύσκολα» κάποιοι όροι μπαίνουν στη διεύρυνση – την οποία, π.χ., η Ευαγγελία Λιακούλη χαρακτήρισε «απαραίτητη, αλλά όχι άφθονη».

Απορία

Τι τις ζητούν τις συνεδριάσεις αν φεύγουν από την αίθουσα μόλις τελειώσει την ομιλία του ο πρόεδρος;