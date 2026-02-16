Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ραντεβού 7 εκατ. φορολογούμενων με τον ΕΝΦΙΑ. Η ΑΑΔΕ τις επόμενες ημέρες κλείνει την πλατφόρμα για τις διορθώσεις και τις μεταβολές στο Ε9 για να «τρέξει» την εκκαθάριση του φόρου. Στις αρχές Μαρτίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το «ραβασάκι» με το οποίο θα καλούνται να πληρώσουν συνολικά 2,3 δισ. ευρώ.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να «κλειδώσουν» την έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κατοικίες ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Ηδη, η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στους δικαιούχους ειδοποιητήρια υπενθύμισης με τα οποία τους ενημερώνει για την αίτηση και τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν στην πλατφόρμα myProperty προκειμένου να «ψαλιδίσουν» τον φόρο για τα ακίνητά τους.

Αίτηση

Η αίτηση στη πλατφόρμα της ΑΑΔΕ εμφανίζεται προσυμπληρωμένη για όσους είχαν υποβάλει αίτηση το προηγούμενο έτος, με τη δυνατότητα τροποποίησης πριν από την οριστικοποίησή της. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη κατοικία δεν εμφανίζεται στην πλατφόρμα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι έχει προηγουμένως δηλωθεί στο Ε9, καθώς αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.

Μέσω της καρτέλας «Δημιουργία νέας αίτησης» στην πλατφόρμα myPROPERTY, οι φορολογούμενοι:

Συσχετίζουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμφανίζονται με τα δικαιώματα που κατέχουν επί των ασφαλισμένων κατοικιών (ασφάλιση ιδίου).

Δηλώνουν τον/τους ΑΦΜ του/των συνιδιοκτήτη/ών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου/ων).

Συνιδιοκτήτες

Οι φορολογούμενοι που θα περιληφθούν στην αίτηση ως συνιδιοκτήτες ή τρίτα πρόσωπα θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να συσχετίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την ασφαλισμένη κατοικία τους.