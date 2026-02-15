Οι αυριανές εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών (ΕΚΑ) είναι αυτές που εν πολλοίς θα καθορίσουν και το μέλλον του Γιάννη Παναγόπουλου. Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, που θα είναι υποψήφιος στην κάλπη των αντιπροσώπων για τη ΓΣΕΕ με τον συνδυασμό του Κώστα Κουλούρη, ελέγχεται για υπεξαίρεση χρημάτων από προγράμματα κατάρτισης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος για την ηγεσία της ΓΣΕΕ, από την οποία ως τώρα δεν έχει κάνει πίσω.

Αυτή η συνθήκη έγινε και η αιτία για μια σκληρή σύγκρουση στο πασοκικό συνδικαλιστικό τοπίο, καθώς το επίσημο ΠΑΣΟΚ ανέστειλε την ιδιότητα του μέλους από τον Παναγόπουλο και το δίκτυο συνδικαλιστών, σε συνεννόηση με τη Χαριλάου Τρικούπη, κατέβασε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο ΕΚΑ – σε μια προσπάθεια να πείσει τον Παναγόπουλο να παραιτηθεί. Στον αντίποδα, ένα σημαντικό κομμάτι των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ (οι υπογραφές που έφτασαν στο ΠΑΣΟΚ ήταν 40, όμως πλέον μετρούνται πάνω από 120) απείλησε το ΠΑΣΟΚ με αποχώρηση για τη στήριξη που παρείχε στο «ενωτικό ψηφοδέλτιο» που σχηματίστηκε αντί του ψηφοδελτίου του Κουλούρη.

Γνωρίζοντες τους συσχετισμούς ξεκαθαρίζουν πως η παρουσία του Παναγόπουλου στο συνέδριο πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ωστόσο η εκ νέου διεκδίκηση της προεδρίας όχι και τόσο. Οι ίδιες εκτιμήσεις λένε πως η επιλογή του επίσημου ΠΑΣΟΚ να μη στηρίξει Παναγόπουλο μπορεί και να είναι η αιτία εκείνος να χάσει τη θέση του – με ό,τι κινδύνους, βέβαια, μπορεί να έχει αυτό για το μέλλον της (αυτόνομης) ΠΑΣΚΕ και της σχέσης της με το ΠΑΣΟΚ.

Ο επικεφαλής της (γαλάζιας απόχρωσης) «Ενότητας», Τάσος Γκιάτης, έχει ζητήσει αναβολή του συνεδρίου: «Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα συνέδριο της ΓΣΕΕ (…) Πρέπει να παραιτηθούν και οι μεγάλες ομοσπονδίες να διορίσουν μια διοίκηση για την ανασυγκρότηση της ΓΣΕΕ για να προχωρήσουμε σε ένα ενωτικό συνέδριο, ειδάλλως θα έχουμε πάλι μια καρικατούρα υποτίθεται συνδικαλιστικής εκπροσώπησης που να αηδιάζει τους εργαζόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά («Παραπολιτικά»). Η πιθανότητα, ωστόσο, αναβολής του συνεδρίου της ΓΣΕΕ δεν είναι αυτή τη στιγμή κυρίαρχη – και σε περίπτωση που ο Παναγόπουλος είναι όντως υποψήφιος, αυτή η πλευρά (που στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον Παναγόπουλο) δεν θα μπορεί, με τη σκιά της έρευνας, να τον ψηφίσει.

Εμπειροι συνδικαλιστικοί κύκλοι επεσήμαιναν πως από εδώ και πέρα ο Παναγόπουλος έχει δύο δρόμους: ή θα επιμείνει στην υποψηφιότητά του φτάνοντας τα πράγματα στα άκρα ή θα ορίσει τον διάδοχό του.

Στη δεύτερη περίπτωση, και η τρικυμία εντός του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε σταδιακά να κοπάσει, αν και οι σχέσεις του Παναγόπουλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη (τον οποίο στήριξε στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του 2024) έχουν ραγίσει για τα καλά – και αυτό φάνηκε όταν, στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης, ο Παναγόπουλος συμφώνησε μεν με την αναστολή της ιδιότητας του μέλους, η σύγκριση ωστόσο στα ποσοστά της ΠΑΣΚΕ και στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ έμοιαζε με προειδοποίηση για τη ζημιά που θα μπορούσε να γίνει.