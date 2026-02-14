Εκείνο το βράδυ λες και τα άστρα πάνω από τον φαληρικό ουρανό είχαν ευθυγραμμιστεί: Το τέλειο παιχνίδι, στο ιδανικό timing. Κανονική «αφαίμαξη» κόντρα στο Νο 8 του UEFA ranking. Σε ένα σύντομο rewind: Γκολ στα ενενήντα δευτερόλεπτα – το μοναδικό του Κοστίνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 64 συμμετοχές. Η ραψωδία με γάντια του Κωσταντή Τζολάκη που κατέβασε ρολά στην αφόρητη πίεση για την ισοφάριση. Και ο ορισμός της κόντρας επίθεσης στην πάσα του Ροντινέι για το 2-0 του Μεντί Ταρέμι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ενα μικρό ποδοσφαιρικό έργο τέχνης που άνοιξε την πόρτα για τις 24 καλύτερες ομάδες του Champions League. Mendiball.

Ηταν 20 Γενάρη. Τα έφερε έτσι η τύχη και το χέρι του Ρομπέρ Πιρές στην κλήρωση της Νιόν που 18 Φλεβάρη, τέσσερις εβδομάδες μετά, άπαντες παίρνουν την ίδια θέση. Στο ίδιο γήπεδο. Την ίδια ώρα (22:00). Για το ίδιο αντάμωμα. Μόνο ο… σκοπός αλλάζει. Διότι τότε έψαχναν και οι δύο ένα εισιτήριο για τα playoffs της κορυφαίας διοργάνωσης. Τώρα ανοίγουν την αυλαία μιας διπλής νοκάουτ σύγκρουσης με θέα στους «16». Μιας διαδικασίας που θα ολοκληρωθεί (24/2) στο Λεβερκούζεν. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να ξυπνήσει μέσα στο ίδιο όνειρο; Προφανώς θα το μάθουμε. Το σίγουρο είναι πως ό,τι προηγήθηκε επιβεβαιώνει δύο δεδομένα. Οτι οι Ερυθρόλευκοι προφανώς μπορούν. Και ότι οι Γερμανοί δεν θα θελήσουν να κάνουν δύο φορές το ίδιο λάθος.

3-4-2-1 και Παλάσιος

«Ο Ολυμπιακός έχει έναν πραγματικά έμπειρο προπονητή και ξεκάθαρες ιδέες. Είναι μια συμπαγής ομάδα» υποστήριξε ο Κάσπερ Γιούλμαν. Ο δανός προπονητής που με την Μπάγερ στη league phase νίκησε εκτός έδρας τη Σίτι του Πεπ και την Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο ή που τέλος πάντων έχασε μόλις από δύο αντιπάλους. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν με το εκκωφαντικό 2-7 μέσα στο Λεβερκούζεν. Και τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Δώδεκα βαθμούς συγκέντρωσε «πατώντας» σταθερά σε εκείνη την αγωνιστική εκδοχή που υπέγραψε ο Τσάβι Αλόνσο την περασμένη διετία στις Ασπιρίνες. Ενα κλασικό 3-4-2-1 στυλ. Με build up που ξεκινά σταθερά από τη μικρή περιοχή της και τρομερή ποιότητα στα μισά του γηπέδου: Πολλώ δε μάλλον τώρα, στην επιστροφή του Εζεκίελ Παλάσιος. Ο Αργεντινός μπήκε στην εξίσωση αμέσως μετά το ματς στο Φάληρο έπειτα από τέσσερις μήνες απουσίας. Και η άφιξή του πλάι στον Εκι Φερνάντες και πίσω από τον Μαλίκ Τίλμαν μοιάζει με αναβάθμιση

Joker right

Πώς το έκαναν τον Γενάρη οι Ερυθρόλευκοι; Εδώ αξίζει κανείς να θυμηθεί μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Joker right λέγεται το δικαίωμα που θέσπισε η Super League για τις ομάδας των Κυπέλλων Ευρώπης επιτρέποντας να ζητήσουν την αναβολή μιας αναμέτρησης πρωταθλήματος για να προετοιμαστούν καλύτερα για μια ευρωπαϊκή τους αναμέτρηση. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού το συζήτησαν με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εκείνος ζήτησε αυτό το δικαίωμα οι Ερυθρόλευκοι να το εξασκήσουν πριν από την

Μπάγερ – αναβάλλοντας το εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Γενάρη. Ξαφνικά λοιπόν μια ομάδα που ολόκληρη τη χρονιά παίζει κάθε 3-4 μέρες, έχοντας πλέον συνηθίσει στην ιδέα μιας κανονικής προπόνησης την εβδομάδα διαμόρφωσε ένα ολόκληρο προνόμιο. Επαιξε Κύπελλο 14/1 με τον ΠΑΟΚ. Αποκατάσταση στις 15/1, ρεπό στις 16/1 και έπειτα τρεις συναντήσεις στον Ρέντη αφιερωμένες εξαιρετικά στο ίδιο ζητούμενο. «Πώς αντιμετωπίζεις το 3-4-2-1» στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού: Κατοχή μπάλας, παιχνίδι πίσω από την μπάλα, αμυντικό και επιθετικό transition.

Οι αριθμοί

Το διάβασμα του αντιπάλου επανέφερε για πρώτη φορά από τις 23 Αυγούστου τον Ροντινέι σε ρόλο winger έχοντας την ασφάλεια του Κοστίνια στον δεξιό διάδρομο. Μια ιδέα αιφνιδιασμού που πάντα έχει τη σημασία της νύχτες σαν αυτή στο «Γ. Καραϊσκάκης». Και τελικά όλες εκείνες τις αντοχές που επιβάλλονται υποφέροντας για μια νίκη. Η Λεβερκούζεν που έχασε από τα… αποδυτήρια είχε 17-6 τελικές, σχεδόν τριπλάσιες πάσες (738-290), πέντε μεγάλες ευκαιρίες και τελικά 2.58 συντελεστή xgoals.

O Ολυμπιακός όμως όχι μόνο την κράτησε στο μηδέν αλλά επί της ουσίας την έβγαλε νοκάουτ πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. «Δεν ήταν μόνο η νίκη. Ηταν το πόσο πολύ έτρεξαν και το πόσο προσπάθησαν οι ποδοσφαιριστές μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε πάρα πολύ, αλλά δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε» έλεγε στο φινάλε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Διπλή παρτίδα

Μια εβδομάδα μετά ο Βάσκος οδηγούσε τον πρωταθλητή στη νίκη επί του Αγιαξ μέσα στο Αμστερνταμ. Στο αποτέλεσμα που πιστοποίησε την επιστροφή έπειτα από δώδεκα ολόκληρα χρόνια στα νοκάουτ του Champions League. Και για τον Ολυμπιακό που είχε να το κάνει από τον… Μίτσελ και τις παρτίδες με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Πόσο εύκολο είναι να γίνουν όλα αυτά, δεύτερη φορά σε έναν μήνα; Είπαμε ραντεβού στο χορτάρι.

Εκεί θα φανεί αν το προηγούμενο είναι σε θέση να επηρεάσει το επόμενο. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά η παρτίδα είναι «διπλή». Στο Φάληρο είναι απλά το πρώτο ημίχρονο. Η πρόκριση προκύπτει σε… δυο τόμους. Είναι ήδη μεγάλη η επιτυχία. Είναι απίθανο ότι προέκυψε με τρεις νίκες στη σειρά επιβεβαιώνοντας το μέταλλο ενός γκρουπ που δύο χρόνια τώρα δεν σταματά να τρυπάει το ταβάνι του.