«Πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ενσυναίσθηση, να σέβεται και να βοηθά τους άλλους, να φέρνει μια θετική αλλαγή». Αυτά έλεγε πέρσι ο Bad Bunny, o 30χρονος πορτορικανός τραγουδιστής, που έκανε μια ηχηρή πολιτικοκοινωνική δήλωση με την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl: πρόβαλε μια συμπεριληπτική Αμερική από την Αλάσκα ως την Παταγονία απέναντι στη ρητορική μίσους του προέδρου Τραμπ. Μέσα σε ένα σκηνικό που θύμιζε λατινοαμερικάνικες γειτονιές και τραγουδώντας αποκλειστικά στα ισπανικά ο Μπενίτο Οκάζιο έφτιαξε έναν άλλο πόλο, αρθρώνοντας λόγια ενότητας. Οπως έλεγε ο γάλλος φιλόσοφος Μπλεζ Πασκάλ: «Την μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνία δεν την έχουν όσοι γράφουν νόμους. Την έχουν εκείνοι που γράφουν τραγούδια».

Οταν έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, πριν από 4 χρόνια, μόλις είχε αρραβωνιαστεί με την κοπέλα του που ήταν και έγκυος. Κατετάγη στον στρατό και στάλθηκε στη Μαριούπολη. Στην 48η ημέρα του πολέμου αιχμαλωτίστηκε από τους Ρώσους. Ο 24χρονος Βαλεντίν Πολιάνσκι πέρασε τα επόμενα τρία χρόνια σε συνθήκες βασανιστηρίων και λιμού. «Μερικές φορές, μου είναι πιο εύκολο να μη μιλάω καθόλου. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω για την αιχμαλωσία», λέει. «Πρέπει να στέκεσαι όλη μέρα όρθιος, να δέχεσαι ξυλοδαρμούς, δεν υπάρχουν γιατροί, όποιος δεν αντέχει πεθαίνει». Οταν επέστρεψε «ένιωθα ξένες τη γυναίκα και την κόρη μου. Κουβαλάω πολύ θυμό απ’ όσα είδα και έζησα. Αγωνίζομαι να δω πώς ταιριάζω στη ζωή τους».

Από τον περασμένο Νοέμβριο, η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης είναι η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο. Το αριστούργημα του Αντόνι Γκαουντί, που ξεκίνησε να χτίζεται το 1882 και πέρασε από πολλές περιπέτειες, θα ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες. Γενικός εργοδηγός της κατασκευής του ναού είναι ο αρχιτέκτοντας Tζάουμε Ορομί, μαέστρος μιας ορχήστρας 150 εργατών, που κινείται συνήθως στα 130 μέτρα από το έδαφος, εκεί που όπως λέει, «οι σκαλωσιές σφυρίζουν όταν έχει άνεμο».

Η ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού, του κεντρικότερου πύργου του ναού που οραματίστηκε ο Γκαουντί πλησιάζει. Δεν ήθελε ένα ανθρώπινο έργο να ξεπεράσει μια δημιουργία της φύσης, «ένα έργο του Θεού». Γι’ αυτό και το ύψος θα φθάσει τα 173 μέτρα, λίγο κάτω δηλαδή από τον λόφο Μονζουίκ.

Στο Νταβός ενθάρρυνε την Ευρώπη να «πει όχι» στις Ηνωμένες Πολιτείες που επιδεικνύουν «τη λογική ενός κατά συρροή κακοποιητή». Ο Ανταμ Τουζ, βρετανός ιστορικός και επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, θεωρεί πως οι Ευρωπαίοι έκαναν πολλές παραχωρήσεις προς τον πρόεδρο Τραμπ, μέχρι τώρα, ακολουθώντας πολιτική κατευνασμού. Τι πρέπει να γίνει τώρα; «Οτιδήποτε θα μπορούσε να περιγραφεί ως παράδοση της Γροιλανδίας, θα ήταν καταστροφή για την ευρωπαϊκή πολιτική.

Νομίζω ότι οι Αμερικανοί έχουν υπερεκτιμήσει τον ρόλο τους, καταφεύγουν στον εκφοβισμό. Η Ευρώπη κάποια στιγμή πρέπει να πει «όχι, όχι με αυτόν τον τρόπο. Και αν χρησιμοποιήσετε ξανά τέτοιου είδους τεχνικές, θα απαντήσουμε με παρόμοιο τρόπο»».