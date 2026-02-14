Η ζωή μας έχει γίνει μια οθόνη. Στην οθόνη ταξιδεύουμε, ενημερωνόμαστε, παραγγέλνουμε, τραγουδάμε και μάλλον πια ερωτευόμαστε. Τα social media έχουν αντικαταστήσει τους χώρους που γνωριζόμασταν και φλερτάραμε.

Και το AI τείνει να αντικαταστήσει τον φίλο, τον σύντροφο, τον σύζυγο… Οχι σε όλα, γιατί δεν γίνεται, αλλά εκεί που μπορεί. Πού μπορεί; Στην κουβέντα, στις απαντήσεις που ψάχνεις, στα ταξίδια… Ακόμη και σε μια έξοδο για φαγητό και κρασί. Το chatbot έχει πια όλες τις απαντήσεις, διαθέτει ευφυΐα και χιούμορ και δεν ενοχλεί! Είναι εκεί όταν το θες, όποτε το θες, αν το θες. Κι αυτό αποτελεί πλεονέκτημα στις σχέσεις. Δεν θα σου ζητήσει ποτέ κάτι παραπάνω, δεν θα διεκδικήσει τον χώρο και τον χρόνο σου, δεν θα σου γκρινιάξει.

Κι αυτό κι αν είναι πλεονέκτημα. Ειδικά στις σύγχρονες κοινωνίες όπου το εγώ συντρίβει το εμείς και που οι απαιτήσεις δεν σου αφήνουν χρόνο ούτε για να σκεφτείς. Πόσο μάλλον δε για να τον… παραχωρήσεις.

Η νέα τάση που θέλει τους ανθρώπους να δίνουν ονόματα στα chatbot είναι η πρώτη ένδειξη ότι θες να… ανθρωποποιήσεις μια συσκευή. Το επόμενο βήμα ίσως να είναι και να το ερωτευτείς. Οχι γιατί είναι ο ιδανικός αλλά γιατί είναι σίγουρα ο απόλυτα βολικός. Κι αυτός θα είναι ο έρωτας στα χρόνια του AI. Θα σε βολεύει. Οπως όλα γύρω σου.

Μέχρι να καταλάβεις ότι όλο αυτό απέχει έτη φωτός από την κανονική ζωή. Εκεί που ο έρωτας πασχίζει να σε ξεβολέψει. Εκεί που ο έρωτας σου ταρακουνάει το σύμπαν σου. Κι αυτό είναι το ωραίο.