Αυτές είναι μέρες που στα κόμματα κόβουν πίτες. Και στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες, στην «κοπή της πίτας» του ΠΑΣΟΚ, συνέβη το εξής παράδοξο: εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που έδωσε το παρών και ως βουλευτής της περιοχής, στην εκδήλωση εμφανίστηκε και ο Αντώνης Σαουλίδης – το στέλεχος που συμμετείχε στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην πόλη πριν από μερικές εβδομάδες. Η επιλογή του ήταν λίγο ανορθόδοξη (δύσκολα, για παράδειγμα, θα δει το όνομά του στη σύνθεση της ΚΟΕΣ που θα ανακοινωθεί, όλα δείχνουν, σήμερα το απόγευμα), όμως πασόκοι της Θεσσαλονίκης που ήταν παρόντες επιβεβαιώνουν πως δεν αντάλλαξε ούτε μισή ματιά με τον Ανδρουλάκη.

Πίτα -υπερπαραγωγή

Στη Λάρισα, την περασμένη Κυριακή, η Ευαγγελία Λιακούλη έκοψε τη δική της πίτα, με σκηνοθεσία-υπερπαραγωγή – στην εκδήλωση τίμησε και τον παριστάμενο ομιλητή, Κώστα Σκανδαλίδη, για «την προσφορά του στη Δημοκρατία», αλλά και το έργο του πρώην δημάρχου Χριστόδουλου Καφφέ (του τελευταίου αποκλειστικά πασόκου δημάρχου Λαρισαίων, από το 1994-1998), η θητεία του οποίου συνέπεσε με την παρουσία του Σκανδαλίδη στο υπουργείο Εσωτερικών. Το πιο σημαντικό ήταν πως στην πίτα της Λιακούλη βρέθηκαν όλοι, φίλοι και αντίπαλοι στην Περιφέρεια, ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και πάνω από 1.000 στελέχη και μέλη του κόμματος.

Βοήθεια

Αυτή η συσπείρωση είχε το δικό της ενδιαφέρον, με δεδομένο πως στην Λάρισα την επόμενη εβδομάδα ανεβαίνει, για ακόμα μια παρουσίαση της «Ιθάκης», ο Αλέξης Τσίπρας. Ο οποίος μπορεί να μην έχει καταφέρει να διεισδύσει στον πασοκικό μηχανισμό, έχει όμως ένα γερό έρεισμα στον τέως δήμαρχο Λαρισαίων, Απόστολο Καλογιάννη – ο συνδυασμός του οποίου παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση στον δήμο και ο ίδιος, παρότι έχει αποσυρθεί, συνεχίζει να θεωρείται τοπικά επιδραστικό πρόσωπο για τα προοδευτικά πράγματα. Ακούγεται, δε, πως και ο γιος του θα είναι από τους πρώτους που θα βρουν στέγη στο νέο κόμμα που βρίσκεται στα σκαριά.

Κοινές προτάσεις

Η διεύρυνση με πρόσωπα δεν είναι η μοναδική προσπάθεια συνεργασιών που κάνει η Χαριλάου Τρικούπη. Χθες κατατέθηκε κοινή πρόταση νόμου από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά για τη σύσταση και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και τη θεσμοθέτηση εθνικού οδικού χάρτη για τους αγρότες. Η πρόταση νόμου φέρει τις υπογραφές όλων των βουλευτών των τριών κομμάτων, χωρίς εξαιρέσεις – ενώ στη διαμόρφωση της πρότασης δεν έχει συμμετάσχει η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, δείχνοντας και μια πολιτική επιλογή εκ μέρους των τριών κομμάτων. Ποιος είναι αυτός όμως που δεν χαίρεται με κάτι τέτοιες κινήσεις, ακόμα κι αν γνωρίζει πως δεν τις εννοούν όλοι; Μάλλον αυτός που άφησε τη δική του κοινοβουλευτική έδρα.

Απορία

Ποιος φοβάται τα τρακτέρ;