Οι 27 ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν χθες σε ένα μεσαιωνικό κάστρο στο βελγικό χωριό Ράικχοφεν για να συζητήσουν πώς θα γίνει η Ευρώπη ισχυρότερη οικονομικά μέσα στο νέο, ασταθές, γεωπολιτικό περιβάλλον. Ολοι σ’ αυτή την άτυπη Σύνοδο Κορυφής συμφώνησαν ότι οι συνθήκες τούς αναγκάζουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά της.

Ωστόσο, διαφώνησαν ως προς τις καταλληλότερες για την επίτευξη αυτού του στόχου πολιτικές πρωτοβουλίες. Από τη συνάντησή τους δεν αναμενόταν κάποιο κοινό ανακοινωθέν. Ούτε αποφάσεις για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική – παρότι αρκετοί θα ήθελαν να υπάρξει μια κοινή δέσμευση για την απλοποίηση της νομοθεσίας, τη μείωση των διοικητικών βαρών για τις επιχειρήσεις αλλά και την ενίσχυση της χρηματοδότησης της καινοτομίας.

Οι πολίτες της Ενωσης – όπως και οι επιχειρήσεις της – όμως περιμένουν κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που θα άρουν τα εμπόδια, γραφειοκρατικά και άλλα, τα οποία δεν επιτρέπουν τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Καθώς κι εκείνες που θα μειώσουν την εξάρτηση της ηπείρου μας από τρίτες χώρες.

Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Συχνά, βέβαια, διεξάγονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Η Ευρώπη συνηθίζει να καθυστερεί επικίνδυνα στη λήψη αποφάσεων. Το ντιμπέιτ που έγινε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το μέλλον της είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Αλλά, πλέον έχει φτάσει η ώρα των πράξεων. Ο υπόλοιπος πλανήτης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Το ίδιο οφείλει να κάνει και η ΕΕ αν πραγματικά θέλει να παίξει έναν ρόλο ανάλογο του οικονομικού και συμβολικού της μεγέθους.