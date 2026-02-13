Οπως πολύ καλά γνωρίζουμε, μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Με μικρά εμπόδια σήκωσε την αυλαία της την Πέμπτη το απόγευμα η 76η κινηματογραφική Μπερλινάλε, αφού το γραφείο Τύπου της διοργάνωσης αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα που δεν έκαναν εφικτή τη μετάδοση σε web streaming της συνέντευξης Τύπου της κριτικής επιτροπής, στην οποία φέτος προεδρεύει ο Βιμ Βέντερς. Μέλη της κριτικής επιτροπής, στην οποία φέτος προεδρεύει ο διάσημος γερμανός σκηνοθέτης ταινιών όπως οι «Ενας αμερικανός φίλος», «Pina» και «Υπέροχες μέρες», είναι οι Μιν Μπαχαντούρ Μπαμ (σκηνοθέτης – παραγωγός, Νεπάλ), Μπάε Ντούνα (ηθοποιός, Νότια Κορέα), Σιβέντρα Σινγκ Ντουνγκαρπούρ (σκηνοθέτης – παραγωγός, Ινδία), Ρεϊνάλντο Μάρκους Γκριν (σκηνοθέτης – παραγωγός – σεναριογράφος, ΗΠΑ), Χικάρι (σκηνοθέτης – παραγωγός, Ιαπωνία), Εύα Πουζίνσκα (παραγωγός – Πολωνία).

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της ταινίας έναρξης, το φεστιβάλ σήκωσε αυλαία με κοινωνικό «χρώμα» και την ταινία «No good men» της γεννημένης στην Τεχεράνη, αφγανικής καταγωγής Σραμπανού Σαντάτ. Η ταινία «No good men» εξετάζει τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν όταν μια εργαζόμενη στην τηλεόραση και μητέρα ενός παιδιού αναγκάζεται να χωρίσει από τον σύζυγό της που την απατά. Παρότι το παιδί ζει μαζί της στην Καμπούλ, ο νόμος του Αφγανιστάν ορίζει ότι ανήκει στον πατέρα.

Τιμώμενο πρόσωπο του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου είναι φέτος η γεννημένη στη Μαλαισία 63χρονη ηθοποιός Μισέλ Γέο, γνωστή από ταινίες όπως οι «Τίγρης και δράκος» και «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει» αλλά και κάτοχος Οσκαρ Α’ ρόλου για την ταινία «Τα πάντα όλα» (2022). Τη βραδιά της έναρξης, ο θεσμός απένειμε την Τιμητική Χρυσή Αρκτο 2026 στη Γέο σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων της στον κινηματογράφο.

Νέοι με λαμπρό μέλλον

Οπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Βερολίνου θα παρουσιαστούν οι European stars του 2026, νέα πρόσωπα που όλα δείχνουν ότι θα έχουν λαμπρό μέλλον στο σινεμά. Τα πρόσωπα αυτά είναι οι Ενο Τρεμπς (Γερμανία), Λούκας Ενγκλάντερ (Αυστρία), Tέκλα Ινσόλια (Ιταλία), Βιολέτ Μπρέκμαν (Βέλγιο), Σαλίφ Σισέ (Γαλλία), Ντανιέλ Γκάλιγκαν (Ιρλανδία), Τζόες Μπράουερς (Ολλανδία), Σοφία Τγιέλτα Σίντνες (Νορβηγία) και Κλίο Μπουντζατουακούρα (Aλβανία). Απούσα για μία ακόμη χρονιά η Ελλάδα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Σήμερα, Παρασκευή, στο επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης προβάλλεται η ταινία «Everybody Digs Bill Evans» του Γκραντ Λι με θέμα τον θρυλικό πιανίστα της τζαζ Μπιλ Εβανς, τον οποίο υποδύεται ο Μπιλ Πούλμαν. Η ταινία κινείται γύρω από μια τραγωδία που υπήρξε καταλυτική στη ζωή και τη δημιουργία του Εβανς, ο οποίος εγκατέλειψε τη μουσική εξαιτίας της αλλά αργότερα επέστρεψε.