Εχει πάρει φόρα στο TikTok o Νίκος Ανδρουλάκης. Στο τελευταίο βίντεο δίνει το παρών στην κοπή της πίτας των πράσινων νομαρχιακών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης. Πριν μπει, χαιρετάει μια παρέα ασπρομάλληδων και γκριζομάλληδων με τις φράσεις «γεια σας παλικάρια, τι γίνεται εδώ; Τι κάνει η νεολαία μου;». Αμέσως μετά ακούγεται μια γυναικεία, αρκετά ώριμη, φωνή να του λέει «και προχώρα να νικήσεις. Να νικήσεις». Παρότι ακολουθούν πλάνα νεότερων μελών του Κινήματος, να συγχαρώ τον πρόεδρο που δείχνει τόσο ανοιχτά ποιο είναι στ’ αλήθεια το δικό του ακροατήριο.

Ενδοτικότητα

Το «περιστατικό» – όπως χαρακτήρισε την ανεξαρτητοποίηση της Καραγεωργοπούλου, που άφησε την ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας με τον ελάχιστο αριθμό μελών – μάλλον έχει ενοχλήσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οχι μόνο κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για ενδοτικότητα απέναντι στον Ερντογάν αλλά αποκάλεσε και τους γαλάζιους βουλευτές «κηφήνες» σε μια ακόμη καταγγελτική περφόρμανς στη Βουλή. Αλλοι το ρίχνουν στην εργασιοθεραπεία για να ξεχάσουν τα προβλήματά τους κι άλλοι στη σοουθεραπεία.

Διάψευση

Ενας εκπρόσωπος του γραφείου της διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που κυκλοφορούν αυτές τις μέρες και τη θέλουν να είναι υποψήφια για Ομοσπονδιακή Πρόεδρος της Γερμανίας. «Αυτό αποκλείεται» δήλωσε στην εφημερίδα «Tagesspiegel». Πρόκειται για μια διάψευση που κατά 99% δεν εμπίπτει στον κανόνα «μην πιστεύεις τίποτα στην πολιτική μέχρι να διαψευστεί επίσημα», γιατί η Ανγκελα Μέρκελ είναι χορτασμένη (ύστερα από 16 χρόνια στην Καγκελαρία). Σε αντίθεση με πολλούς έλληνες πρώην, που αναζητούν πάντα τρόπο να επιστρέψουν στα πράγματα.

Συνάντηση

«Τέλος, συζήτησαν επίσης για την τρέχουσα ανάμειξη του κ. Τσίπρα στα κοινά, που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, “Ιθάκη”». Το απόσπασμα από το δελτίο Τύπου της Προεδρίας μετά τη συνάντηση του Κώστα Τασούλα με τον Τσίπρα έρχεται να επιβεβαιώσει το βασικό κυβερνητικό επιχείρημα της επιλογής του νυν Προέδρου – πως «η πατρίδα χρειάζεται ΠτΔ με μακρά διαδρομή στα κοινά και με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά». Δεν χρειαζόταν ένας τέτοιος για να μάθει το έθνος πότε θα κάνει κόμμα ο Αλέξης;