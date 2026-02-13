Κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες του 2026 το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο σιτηρών δίνει ισχυρή ώθηση στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, καθώς οι υψηλές εξαγωγές σόγιας από τις ΗΠΑ προς την Κίνα δίνουν τον τόνο στην αγορά.

Σύμφωνα με τον Filipe Gouveia, διευθυντή Ανάλυσης Ναυτιλίας στο BIMCO, οι παγκόσμιες αποστολές χύδην σιτηρών αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε κυρίως στην εντυπωσιακή αύξηση κατά 30% των αποστολών σόγιας και κατά 17% των αποστολών σιταριού. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι ρεκόρ συγκομιδές στο Νότιο Ημισφαίριο, αλλά και η συνέχιση των υψηλών εξαγωγών από τη Βόρεια Αμερική. Παράλληλα, η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας ενίσχυσε περαιτέρω τους όγκους, οδηγώντας σε αύξηση 26% στις αμερικανικές αποστολές σόγιας και στην επανέναρξη των αποστολών σόργου.

Οι καιρικές συνθήκες στο Νότιο Ημισφαίριο υπήρξαν ευνοϊκές, ενισχύοντας την παραγωγή. Στη Βραζιλία, η συγκομιδή σόγιας αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 180 εκατ. τόνων – ποσότητα που αντιστοιχεί στο 42% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας. Στην Αργεντινή, η παραγωγή σιταριού εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 50% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας κατά 26% το προηγούμενο ρεκόρ του 2022, ενώ στην Αυστραλία η παραγωγή σιταριού ενισχύθηκε κατά 8%.

Ανοδος 17%

Η αυξημένη δραστηριότητα μεταφράστηκε σε άνοδο 17% της ζήτησης σε τόνους-μίλια για τα σιτηρά, ελαφρώς υψηλότερα από την αύξηση του όγκου φορτίου. Οι εξαγωγές από τη Νότια Αμερική, που συνήθως καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις, ενίσχυσαν τη ζήτηση για πλοία, σε αντίθεση με τις αποστολές από Ρωσία και Ουκρανία, οι οποίες κινούνται σε μικρότερες αποστάσεις και παραμένουν ασθενείς μέχρι στιγμής φέτος.

Η επίδραση στους ναύλους ήταν εμφανής, ιδιαίτερα στα πλοία μικρότερα των capesize, σε μια περίοδο που παραδοσιακά θεωρείται εποχικά αδύναμη λόγω της μειωμένης κινεζικής ζήτησης εισαγωγών. Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι προοπτικές για τα σιτηρά παραμένουν θετικές, ωστόσο για το δεύτερο εξάμηνο επικρατεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα, καθώς η σπορά σιταριού σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική δείχνει σταθεροποίηση ή ελαφρά υποχώρηση της παραγωγής από υψηλά επίπεδα, ενώ η παραγωγή καλαμποκιού στη Βραζιλία προβλέπεται να μειωθεί κατά 4%. Συνολικά, το BIMCO εκτιμά ότι οι μεταφορές σιτηρών θα αυξηθούν κατά 5%-6% το 2026.