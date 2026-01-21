Οι εξαγωγές γερμανικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν δραματικά κατά 9,4% το 2025, φτάνοντας τα 135,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων προς τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,2% στα 86,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ΗΠΑ έχασαν την πρώτη θέση ως εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, η οποία κατέχεται πλέον και πάλι από την Κίνα.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας με τις ΗΠΑ μειώθηκε στα 48,9 δισεκατομμύρια ευρώ τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, έναντι ιστορικού υψηλού 64,8 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επικρίνει επανειλημμένα τα υψηλά εμπορικά πλεονάσματα της Γερμανίας ως επιζήμια για την αμερικανική οικονομία και έχει χρησιμοποιήσει προστατευτικές δασμολογικές πολιτικές κυρίως για την αντιστάθμιση τέτοιων «άδικων» εμπορικών ανισορροπιών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις γερμανικές εξαγωγές αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 οι εξαγωγές προϊόντων Made in Germany προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 9,4%, φτάνοντας τα 135,8 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 2,2% στα 86,9 δισ. ευρώ.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας έναντι των ΗΠΑ περιορίστηκε στα 48,9 δισ. ευρώ, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021, έτος της πανδημίας. Το ιστορικό υψηλό των 64,8 δισ. ευρώ είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024, γεγονός που τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως υπενθυμίζει η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τα υψηλά πλεονάσματα της Γερμανίας ως «άδικα» και επιζήμια για την αμερικανική οικονομία, προβάλλοντας τα ως αιτία για την επιβολή δασμών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις εξαγωγές αυτοκινήτων.

Πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία – Ανθεκτικότητα στη φαρμακοβιομηχανία

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας φαίνεται να υφίσταται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τους νέους δασμούς. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών μειώθηκαν κατά 17,5%, στα 26,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές μηχανολογικού εξοπλισμού υποχώρησαν κατά 9%, στα 24,1 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, η φαρμακευτική βιομηχανία διατήρησε θετικό ρυθμό, με αύξηση 0,7% και συνολική αξία εξαγωγών 26,2 δισ. ευρώ. «Η αγορά των ΗΠΑ είναι απίθανο να αποτελέσει αγορά ανάπτυξης για τους Γερμανούς εξαγωγείς στο άμεσο μέλλον.

Έχει μετατραπεί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση», δηλώνει ο Σεμπάστιαν Ντούλιεν, επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου IMK. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας Hauck Aufhäuser Lampe, Αλεξάντερ Κρούγκερ, επισημαίνει ότι «λόγω της ζιγκ-ζαγκ εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ, οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να κάνουν αξιόπιστο σχεδιασμό».

Προσθέτει μάλιστα πως η περίπτωση της Γροιλανδίας δείχνει ότι «η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για γεωπολιτικούς στόχους».

Η Κίνα ξανά στην κορυφή των εμπορικών εταίρων

Ο Φόλκερ Τράιερ, επικεφαλής εξωτερικού εμπορίου του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου (DIHK), χαρακτήρισε το 2025 ως χρονιά με ρεκόρ επιβαρύνσεων στο εξωτερικό εμπόριο, κυρίως λόγω της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εντείνεται ο ανταγωνισμός από την Κίνα, η οποία επανήλθε στην πρώτη θέση των εμπορικών εταίρων της Γερμανίας.

Η συνολική αξία των εμπορικών συναλλαγών Γερμανίας – Κίνας ανήλθε σε 230,8 δισ. ευρώ τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, έναντι 222,8 δισ. ευρώ στις συναλλαγές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.