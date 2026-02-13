Η αμερικανική Nuveen εξαγοράζει τη βρετανική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Schroders Plc σε μια συμφωνία 9,9 δισ. στερλινών (13,5 δισ. δολάρια), δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό έναν από τους μεγαλύτερους τέτοιους ομίλους με στοιχεία ενεργητικού που πλησιάζουν τα 2,5 τρισ. δολάρια.

Η Nuveen είναι θυγατρική εταιρεία του αμερικανικού ταμείου ασφάλισης δασκάλων (Teachers Insurance and Annuity Association of America), ενώ διαχειρίζεται και τα κεφάλαιά τους.

Η κίνηση αυτή βάζει τέλος σε περισσότερους από δύο αιώνες ανεξαρτησίας για τον μεγαλύτερο αυτόνομο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων της Βρετανίας. Η επωνυμία Schroders θα διατηρηθεί, ενώ το Λονδίνο θα αποτελέσει την έδρα του συνδυασμένου ομίλου εκτός ΗΠΑ με περίπου 3.100 εργαζομένους.

Η Schroders είχε αντιμετωπίσει προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους. Η απόφαση της οικογένειας Schroder να πουλήσει την ιστορική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αντικατοπτρίζει την κίνησή της να αποχωρήσει από τον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής που έχει ληφθεί εδώ και μερικά χρόνια, όταν κατέστη σαφές ότι το μέγεθος των τραπεζών της Wall Street γινόταν μεγάλη απειλή, σχολίαζε το Bloomberg.

Η συμφωνία θα αφαιρέσει άλλη μία εταιρεία του δείκτη FTSE 100 από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, εντείνοντας τις ανησυχίες σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της χρηματιστηριακής αγοράς της χώρας, σχολίαζε η «Guardian». Εταιρείες όπως η εταιρεία γρήγορης παράδοσης φαγητού Just Eat, ο όμιλος στοιχημάτων Flutter και η μεγαλύτερη ταξιδιωτική εταιρεία της Ευρώπης, η Tui, έχουν διαγραφεί από το χρηματιστήριο αυτό τα τελευταία χρόνια υπέρ των κεφαλαιαγορών σε ΗΠΑ και σε Ευρώπη.

Ιδρύθηκε το 1804

Η Schroders ιδρύθηκε το 1804 από τον χρηματιστή Γιόχαν Σρέντερ από το Αμβούργο και ξεκίνησε τη λειτουργία της ως εμπορική τράπεζα στο Λονδίνο. Εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου το 1959 και πούλησε τον επενδυτικό τραπεζικό της κλάδο το 2000 για να επικεντρωθεί στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η αγγλογερμανική τραπεζική δυναστεία, με επικεφαλής τώρα την κληρονόμο Λεόνι Σρέντερ, εκτιμάται ότι έχει σήμερα περιουσία 5,3 δισ. δολαρίων (3,93 δισ. στερλίνες), σύμφωνα με τη λίστα των κροίσων των «Sunday Times». Η εξαγορά αποτιμά το μερίδιο της οικογένειας στις 4,4 δισ. στερλίνες.

Η επενδυτική εταιρεία επεδίωξε τα τελευταία χρόνια να μειώσει το κόστος ύστερα από μια πτώση της τιμής της μετοχής της, προκαλώντας ενδιαφέρον από πιθανούς αγοραστές. Πέρυσι, η Schroders ανακοίνωσε προσπάθεια μείωσης του κόστους κατά 150 εκατ. στερλίνες για να μπορέσει να ενισχύσει τις αποδόσεις, αφού δέχτηκε πιέσεις από αμερικανούς ανταγωνιστές, όπως η BlackRock και η Vanguard, οι οποίοι άρχισαν να προσφέρουν φθηνότερα επενδυτικά προϊόντα.