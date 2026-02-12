Από την ελληνική αντιπροσωπεία που ταξίδεψε στην Αγκυρα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Γιατί, όπως διέρρευσε από το ΥΠΟΙΚ, η οικονομική διάσταση της διμερούς συνεργασίας είναι κεντρικής σημασίας στην προώθηση της θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών. Ή, όπως θα έλεγε κάποιος που δεν χρησιμοποιεί τη γλώσσα του πολιτικού καθωσπρεπισμού: είναι πάντα πιο εύκολο να συζητάς με τους Τούρκους για εμπόριο. Πόσες φορές, άλλωστε, θα έχουν την ευκαιρία για παζάρι με έναν πρόεδρο του Eurogroup;

Ανασχηματισμός

Μέσα στη νύχτα, πριν φτάσει η ελληνική αποστολή στη γειτονική χώρα, ο Ερντογάν έκανε μίνι ανασχηματισμό, αλλάζοντας υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Παρότι ο πρώτος είχε ήδη κανονισμένη συνάντηση με τον Χρυσοχοΐδη και τον Πλεύρη, επειδή η ασφάλεια και η μετανάστευση ανήκουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Εσωτερικών, αντικαταστάθηκε από τον Μουσταφά Τσιφτσί. Βέβαια, στην Τουρκία το μοναδικό πρόσωπο που μετράει είναι του προέδρου. Ολοι οι άλλοι έχουν σημασία μόνο για όσο θέλει ο σουλτάνος να έχουν.

Σεισμοί

Ανάμεσα στους έλληνες υπουργούς που υπέγραψαν συμφωνίες με τους τούρκους ομολόγους του ήταν κι ο Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ο πολιτικός προϊστάμενος του Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέγραψε μια κοινή δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι των σεισμών. Μεταξύ μας, αυτή πρέπει να ήταν η πιο εύκολη στιγμή στο 6ο Ανώτερο Συμβούλιο Συνεργασίας. Η διπλωματία των σεισμών είχε κάνει όλη τη δουλειά εδώ και δεκαετίες.

Δείπνο

Ρίχνοντας μια ματιά στο μενού του δείπνου που παρέθεσε στους έλληνες κυβερνώντες και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο τούρκος πρόεδρος, μου έτρεξαν τα σάλια. Κι ειλικρινά αναρωτήθηκα γιατί δεν υπογράψαμε και μια κοινή δήλωση για τη γαστρονομική συνεργασία των δύο χωρών μαζί με το Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού, που φέρει την υπογραφή της Λίνας Μενδώνη. Μέχρι και η τουρκοφαγική μας αντιπολίτευση θα την καλωσόριζε – μη σας πω κι η Καρυστιανού.