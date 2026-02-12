Οι διαδρομιστές του κοινοβουλίου την είχαν υπόψη τους. Ορισμένοι λένε πως ήταν από εκείνους που φρόντιζαν η Πλεύση Ελευθερίας να έχει διαρκή παρουσία στις αίθουσες του βουλευτηρίου. Το ευρύ κοινό δεν τη γνώριζε, όμως.

Είχε περάσει κάτω από τα ραντάρ και φανατικών καταναλωτών κοινοβουλευτικών ειδήσεων – όπως συνήθως συμβαίνει με τα στελέχη ΙΧ κομμάτων που δεν έχουν τα φόντα να σταδιοδρομήσουν στα τηλεπλατό ή τα feeds των σόσιαλ μίντια. Παρ’ όλα αυτά, με την επιστολή της ανεξαρτητοποίησής της, η Ελενα Καραγεωργοπούλου έγινε αυτή που έστειλε το κόμμα της Κωνσταντοπούλου στη ζώνη υψηλού κινδύνου.

Στην περιοχή μεταξύ κοινοβουλευτικής ύπαρξης και ανυπαρξίας δηλαδή, αφού αν το εγκαταλείψει ένας ακόμα παύει να έχει το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης στη Βουλή που προβλέπει ο Κανονισμός. Στη δήλωση που έγραψε στον πρόεδρο του Σώματος, ανέφερε πως αποφάσισε να συνεχίσει ως ανεξάρτητη επειδή θέλει να ενισχύσει τον ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Στην πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση, βέβαια, δεν εκφράστηκε τόσο κομψά – παρά την εμφανή προσπάθεια να διατηρήσει ένα επίπεδο υφολογικής ευπρέπειας. Μίλησε για «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες», για «συγκεκριμένα φίλτρα που η ίδια η πρόεδρος θέτει», για «συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με αυτοαναφορικότητα, με φιλοφρονήσεις σε ανώτερα υπουργικά στελέχη».

Μυωπία

Σημείωσε πως δεν την έχει πείσει το κωνσταντοπουλικό πολιτικό σχήμα «ότι μπορεί να είναι αξιόπιστο γιατί κυριαρχεί η εικόνα του περιεχομένου». Επίσης, πληροφόρησε τους τηλεθεατές ότι πριν από ενάμιση χρόνο, έπειτα από μια διαφωνία με την αρχηγό, της ζητήθηκε να παραδώσει την έδρα της. Εντάξει, δεν είπε κάτι που πολιτικοί αντίπαλοι από κάθε πλευρά των εδράνων δεν έχουν επισημάνει εδώ και καιρό.

Κατέθεσε στα τηλεοπτικά πρακτικά ένα πολιτικό προφίλ γνωστό από την εποχή που η πρώην επικεφαλής της κατείχε το τρίτο ανώτερο πολιτειακό αξίωμα της χώρας. Περιέγραψε μια πολιτική ιδιοσυγκρασία για την οποία είχαν δώσει μια ιδέα κι εκείνοι που κόπηκαν από τα ψηφοδέλτια της Πλεύσης Ελευθερίας στις δεύτερες εκλογές του 2023, καταγγέλλοντας ότι σε 29 από τις 59 εκλογικές περιφέρειες άλλαξαν οι πρώτοι σε σταυρούς τον Μάιο για να μπουν «τα δικά της παιδιά».

Ο τρόπος του πολιτεύεσθαι που στηλίτευσε είναι καταγεγραμμένος από τις κάμερες – καναλιών και κινητών τηλεφώνων. Η Ζωή έχει επικριθεί ακόμα και δημόσια από παλιούς της συντρόφους. Και ξόδεψε πολύ λίγες καρδούλες για να μην τη βλέπουν οι ψηφοφόροι. Οπότε, όσοι υπονοούν ότι έκρυβε πολύ καλά τα ελαττώματά της, κάνοντάς τα να φαίνονται σαν προτερήματα, απλώς αποκαλύπτουν τη δική τους πολιτική μυωπία.