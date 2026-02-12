Αδιάβατοι για τους πεζούς δρόμοι γεμάτοι φερτά υλικά. Αυτοκίνητα που παρασύρονται από τα ορμητικά νερά των χειμάρρων. Ρέματα που… ξυπνούν κάθε φορά που βρέχει. Προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά και καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αυτή είναι η εικόνα έπειτα από μια ισχυρή νεροποντή σε πολλές περιοχές της χώρας. Μια κατάσταση –δυστυχώς – οικεία πλέον για πολλούς ανθρώπους που βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται στις λάσπες…

Στη συνέχεια, ύστερα από κάθε καταστροφή, ανοίγει – για λίγο – η κουβέντα για την ανάγκη νέων αντιπλημμυρικών έργων, για να κλείσει το ίδιο γρήγορα, μόλις φτιάξει το καιρός. Οσες υποσχέσεις κι αν δοθούν, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν μπορούν να γίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Κι αυτό διότι απαιτούνται μελέτες, χρηματοδότηση και ένα σωρό άλλα πράγματα, που απαιτούν χρόνο και ενίοτε διάθεση να γίνουν.

Ο ρόλος της πρόληψης

Στο μεταξύ, το πρόβλημα παραμένει. Κι έτσι, εύλογα τίθεται το ερώτημα: τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης ακινήτου για να θωρακίσει αντιπλημμυρικά το σπίτι του και να προστατέψει την περιουσία του; Σήμερα, όλοι αναγνωρίζουν πως τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν σαφές το γεγονός ότι η αντιπλημμυρική προστασία δεν αφορά μόνο τα δημόσια έργα, αλλά και τα ίδια τα ακίνητα.

Ετσι, αναδεικνύεται ο καίριος ρόλος της πρόληψης. Κι αυτό διότι, κατά τους ειδικούς, τα προληπτικά μέτρα σε κτίρια και περιβάλλοντα χώρο λειτουργούν συμπληρωματικά στα δημόσια έργα και συμβάλλουν στη μείωση των υλικών ζημιών, στην προστασία της ασφάλειας των κατοίκων και στη διατήρηση της αξίας των ακινήτων. Η θωράκιση ωστόσο θα πρέπει να εστιάζει στο κτίριο, στους ορόφους και στον περιβάλλοντα χώρο.

Για τον λόγο αυτόν, «ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του πολιτικού μηχανικού / μέλους του ΔΣ της ΠΟΜΙΔΑ Μάνου Κρανίδη, παρουσιάζουν μέσα από 5+1 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες για την καλύτερη αντιπλημμυρική προστασία των ακινήτων και τη διασφάλιση της περιουσίας τους.

Ποια είναι τα απαιτούμενα έργα για τα υπόγεια αλλά και τα ισόγεια διαμερίσματα;

Στην περίπτωση αυτή, ισχυρό προστατευτικό ρόλο παίζουν:

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής στο αποχετευτικό σύστημα, ώστε να αποτρέπεται η επιστροφή ομβρίων υδάτων και λυμάτων.

Η στεγανοποίηση τοίχων, δαπέδων και αρμών, ιδίως σε σημεία επαφής με το έδαφος.

Η εγκατάσταση αντλιών άντλησης νερού, με αυτόματη ενεργοποίηση σε άνοδο στάθμης.

Η αναβάθμιση και ο τακτικός καθαρισμός φρεατίων και σχαρών.

Η ανύψωση κατωφλιών και εισόδων, για περιορισμό της εισροής υδάτων.

Τα προστατευτικά θυροφράγματα (flood barriers) σε ακίνητα αυξημένου κινδύνου.

Πότε πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και γιατί;

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνεται τακτικός έλεγχος όλων των υποδομών πριν από την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Κι αυτό επειδή, ένα μικρό πρόβλημα για παράδειγμα σε σωληνώσεις ή αρμούς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ζημιές. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει επίσης να εξετάζουν λύσεις προσωρινής προστασίας, όπως κινητά φράγματα ή ειδικά καλύμματα για εισόδους, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος σε έκτακτα φαινόμενα.

Τι μέτρα απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία των διαμερισμάτων που βρίσκονται σε ορόφους πολυκατοικιών;

Είναι πολύ σημαντικό να:

Γίνει έλεγχος και στεγανοποίηση ταράτσας ή δώματος, όπου συχνά ξεκινούν εισροές.

Γίνει συντήρηση υδρορροών και κατακόρυφων σωληνώσεων, για αποφυγή υπερχειλίσεων.

Υπάρξει στεγανοποίηση μπαλκονιών και κουφωμάτων, ιδιαίτερα σε παλαιά κτίρια.

Γίνει έλεγχος εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες.

Υπάρξει προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από ενδεχόμενη υγρασία και διαρροές.

Ποιες είναι εδώ οι πιο συχνές ζημιές;

Αν και οι όροφοι θεωρούνται πιο ασφαλείς, οι ζημιές από υπερχειλίσεις και κακή αποστράγγιση είναι συχνές. Η σωστή συντήρηση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων της πολυκατοικίας, σε συνεργασία με τους διαχειριστές, αποτελεί βασικό βήμα για τη συνολική προστασία του κτιρίου.

Ποια είναι τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας που πρέπει να παρθούν στον περιβάλλοντα χώρο;

Ο περιβάλλων χώρος παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά του νερού κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και συχνά καθορίζει αν το νερό θα εισέλθει στο κτίριο ή θα απομακρυνθεί.

Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικό:

Να γίνει διαμόρφωση του εδάφους με κατάλληλες κλίσεις. Κι αυτό, διότι το νερό πρέπει να οδηγείται μακριά από το κτίριο και τις εισόδους του.

Να γίνει χρήση διαπερατών υλικών σε αυλές, πεζοδρόμια και ράμπες. Ετσι, μειώνεται η επιφανειακή απορροή και ενισχύεται η απορρόφηση του νερού στο έδαφος.

Επίσης πολλοί σημαντικοί παράγοντες είναι:

Η δημιουργία ή αναβάθμιση φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η ταχεία απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Ο τακτικός καθαρισμός εξωτερικών σχαρών και καναλιών αποστράγγισης. Η απομάκρυνση φύλλων και φερτών υλικών αποτρέπει φραγές.

Η αποφυγή μπαζώματος φυσικών ροών και χαμηλών σημείων. Τα φυσικά «μονοπάτια» του νερού πρέπει να διατηρούνται ελεύθερα.

Η φύτευση και οι πράσινες επιφάνειες επειδή βοηθούν στη συγκράτηση και καθυστέρηση της απορροής του νερού.

Η ορθή διαχείριση των ραμπών στα γκαράζ. Κι αυτό γίνεται με σχάρες, κανάλια αποστράγγισης ή αναχώματα ώστε να μην κατευθύνεται το νερό προς τα υπόγεια.

Γιατί είναι σημαντικό να παρθούν μέτρα για τον περιβάλλοντα χώρο;

Επειδή με τον τρόπο αυτόν δεν προστατεύεται μόνο η ιδιοκτησία, αλλά ενισχύεται και η ασφάλεια των κατοίκων, μιας και τα προαναφερόμενα μέτρα μειώνουν, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο εγκλωβισμών.