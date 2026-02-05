Το νέο κύμα κακοκαιρίας χτυπά ήδη από τα ξημερώματα της Πέμπτης διάφορες περιοχές της χώρας με εκείνες της Ηλείας και της Μεσσηνίας να δοκιμάζονται από την έντονη βροχόπτωση.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Πύργου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η συνεχής και ισχυρή βροχόπτωση που διήρκεσε επί ώρες οδήγησε σε επικίνδυνες καταστάσεις, με το μεγαλύτερο πλήγμα να εντοπίζεται στο Λαντζόι.

Όπως μεταδίδει το patrisnews.gr, εκεί η γέφυρα του ποταμού Ενιπέα υπέστη σοβαρή ζημιά και ουσιαστικά έσπασε, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Από τη ζημιά έχει διακοπεί η πρόσβαση προς τις κατοικίες περίπου δέκα οικογενειών, οι οποίες παραμένουν αποκομμένες.

Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα σε λίγες ώρες, εξαιτίας της μεγάλης έντασης της βροχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απότομη αύξηση της στάθμης και της ορμής των υδάτων του Ενιπέα προκάλεσε επιβάρυνση στη στατικότητα της γέφυρας, οδηγώντας τελικά στη θραύση της κατασκευής.

Αναμένεται αυτοψία από τεχνικά κλιμάκια προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της πρόσβασης στην περιοχή.

Προβλήματα προσβασιμότητας και τοπικές διακοπές κυκλοφορίας καταγράφονται σε διάφορα σημεία της Πηνείας, έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πηνείας Κώστα Αναγνωστόπουλο, ο δρόμος στο Μαζαράκι έχει κλείσει προσωρινά, με τα συνεργεία να προχωρούν ήδη σε εργασίες αποκατάστασης ώστε να επανέλθει η ασφαλής διέλευση.

Αναφορές υπήρξαν και για το οδικό τμήμα προς Άγιο Ιωάννη – Χάβαρι, όπου στο παρελθόν είχαν σημειωθεί παρόμοια προβλήματα.

Την απόφαση να παραμείνουν κλειστά, αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όλα τα σχολεία (Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά, Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ) ανακοίνωσε ο Δήμος Πύργου.

Όπως αναφέρεται «Ο Δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ ζήτησε από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί όλος ο Δήμος θεομηνιόπληκτος. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Στάθη Καννή για την Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πύργου.

Η αναστολή λειτουργίας τους κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Από την πρώτη στιγμή, το σύνολο του έμψυχου δυναμικού και τα μηχανήματα έργου του Δήμου μας επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες αρχές».

Και προσθέτει πως: «Οι παρεμβάσεις εστιάζονται στην αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου, την προστασία των υποδομών και, με ιδιαίτερη μέριμνα, στη διασφάλιση της ασφάλειας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας».

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο Πήδημα Μεσσηνίας

Το messinialive.gr, αναφέρει ότι συνεχίζονται τα προβλήματα στο Πήδημα, καθώς η σημερινή κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχοπτώσεις έφεραν πάλι τόνους νερού στην περιοχή, μέσα σε λίγη ώρα, με αποτέλεσμα ρέματα να υπερχειλίσουν, και το τμήμα του δρόμου που συνδέει Πήδημα με Αρφαρά να κλείσει και πάλι από τα νερά.

Σοκάρει το βίντεο του Γιάννη Πολυχρονόπουλου που καταγράφεται και η ένταση της κακοκαιρίας με τόνους λασπόνερου να πέφτουν από ύψος πάνω από την περιοχή του Πηδήματος.

Δρόμος κόπηκε στα δύο από την κακοκαιρία στην Κυπαρισσία – 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες η έντονη βροχόπτωση στην ευρύτερη περιοχή της Κυπαρισσίας, αλλά και γενικότερα στον Δήμος Τριφυλίας. Με μήνυμα του 112, ειδοποιούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην είσοδο της πόλης, στο 1ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Καλού Νερού, όπου έχουν πλημμυρίσει τμήματα του οδοστρώματος, επιχειρήσεις καθώς και ορισμένες κατοικίες, δημιουργώντας δυσχέρειες τόσο στην κυκλοφορία όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόαραση, προβλήματα έχουν αναφερθεί και στο χωριό Καρυές, όπου σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, καθώς και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, με δυσκολίες στη διέλευση των οχημάτων.

Όπως μετέδωσεσ το Live Νews, τόνοι φερτών υλικών ήρθαν από το βουνό κι έπεσαν στον δρόμο σπάζοντας τα πάντα στην περιοχή. Κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι ενώ υπάρχει και διακοπή νερού.

Η κατάσταση είναι τραγική, δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας τονίζουν κάτοικοι.

Αρχαία Ολυμπία

Και στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα με κύριο τη σημαντική βλάβη στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Ερυμάνθου, με αποτέλεσμα τη διακοπή της υδροδότησης σε περιοχές που εξυπηρετούνται από το δίκτυο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, η υδροδότηση έχει ήδη διακοπεί, ώστε να περιοριστούν περαιτέρω απώλειες και να διευκολυνθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, μέχρι και τις 14:30 το μεσημέρι, είχαν καταγραφεί στον Μυστρά Λακωνίας (79 χιλιοστά), Ανδρίτσαινα (78), Στεμνίτσα Αρκαδίας (76), Ωλένη Ηλείας (75), Ορεινή Ναυπακτία (73).

Στην Αττική η βροχόπτωση ήταν γενικευμένη αλλά με χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την Πελοπόννησο. Τα μεγαλύτερα ύψη σημειώθηκαν στου Παπάγου (14.2) και στον Χολαργό (13.6). Ακολούθησαν η Αγία Παρασκευή (12.4), το Ψυχικό (12.2) και οι Αμπελόκηποι (11.4). Το Κέντρο της Αθήνας κατέγραψε σχεδόν 11 χιλιοστά βροχής μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βροχές εκδηλώθηκαν σε πολλές ακόμη περιοχές της Αττικής, όπως, μεταξύ άλλων, σε Φιλοθέη, Γαλάτσι, Νέα Ιωνία, Μαρούσι, Βριλήσσια, Μελίσσια, Κηφισιά, Διόνυσο, Τατόι, Πάρνηθα, Ιπποκράτειο Πολιτεία, Καπανδρίτι, Άγιο Στέφανο, Δροσιά και Πεντέλη.

Βροχές και τοπικά έντονα φαινόμενα την Παρασκευή – Η πρόγνωση της Ελίνας Καρέτσου

Με άστατο καιρό θα κυλήσει η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικά έντονα φαινόμενα, αλλά και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά νησιωτικά και τη δυτική χώρα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά ισχυρά τις πρωινές ώρες, ωστόσο θα παρουσιάσουν γρήγορη εξασθένηση στη συνέχεια της ημέρας. Στα δυτικά της χώρας, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες και θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα ενταθούν, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ηπιότερες συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με μερική ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα αυξάνονται, δίνοντας πρόσκαιρες τοπικές βροχές, ενώ στα βόρεια δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ομίχλες, λίγα χιόνια και αφρικανική σκόνη

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, με κατά τόπους ομίχλες. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα.

Τοπικά ισχυροί άνεμοι – Θερμοκρασία σε άνοδο

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη θα αγγίξει και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα, δίνοντας λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, με δυτικούς – νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 4 και πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές, ενώ βελτίωση του καιρού προβλέπεται αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου – Υψηλές θερμοκρασίες και βροχές στα δυτικά

Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ από το βράδυ, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα συνεχιστεί, κυρίως στα νότια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, στα δυτικά τους 17 με 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότια και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικά φαινόμενα

Την Κυριακή, στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς 3 με 6 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ στα δυτικά και νότια πελάγη.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, ωστόσο θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

