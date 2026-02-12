Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον προειδοποίησε ενόψει της σημερινής συνόδου κορυφής της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να πετύχει υιοθετώντας ατζέντα προστατευτισμού όπως αυτή που προωθεί το Παρίσι.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει πιέσει να εφαρμοστεί πολιτική Made in Europe που θα απαιτεί την παραγωγή ορισμένων βασικών αγαθών εντός της ΕΕ παρά το υψηλότερο κόστος («Αγοράστε Ευρώπη»). Αλλά η Σουηδία, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές μιας ανοιχτής οικονομίας, του ελεύθερου εμπορίου και της βαθύτερης ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς του μπλοκ, έχει αντιταχθεί σε αυτήν την πρόταση.

«Η βασική ιδέα της προσπάθειας προστασίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αν αυτός είναι ο σκοπός του “Αγοράστε Ευρώπη”, είναι να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το εμπόριο ή τη συνεργασία με άλλες χώρες, τότε είμαι πολύ επιφυλακτικός», δήλωσε ο Κρίστερσον σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Financial Times». «Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε λόγω της ποιότητας και της καινοτομίας, όχι επειδή προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές αγορές», προσέθεσε.

Πέθανε ο ιδρυτής του Πλαισίου

Το Πλαίσιο και το ελληνικό επιχειρείν αποχαιρετούν τον Γιώργο Γεράρδο, τον ιδρυτή και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης που ξεκίνησε το 1969 από ένα κατάστημα 14 τμ στην οδό Στουρνάρη – με λίγα δανεικά από συγγενείς και φίλους – με είδη σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Εκεί μπήκαν τα θεμέλια μιας πορείας που έμελλε να οδηγήσει στη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα. Για 57 συναπτά χρόνια βρισκόταν καθημερινά δίπλα στο αγαπημένο του δημιούργημα, με την ίδια αφοσίωση, το ίδιο πάθος και την ίδια ανήσυχη ματιά προς το μέλλον.

Γεννημένος το 1946 στο Παλαιό Φάληρο, από σκληρά εργαζόμενους γονείς, μεγάλωσε με αξίες, παιδεία και όνειρα. Χάρη στην πίστη των γονιών του, φοίτησε με υποτροφία στο Κολλέγιο Αθηνών. Από τα μαθητικά του χρόνια ξεχώριζε για τη δημιουργικότητά του: γεννούσε ασταμάτητα ιδέες, βρισκόταν πάντα ένα βήμα μπροστά από την εποχή του και δεν φοβήθηκε ποτέ να ρισκάρει για να κάνει πράξη το όραμά του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00, στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Κεφαλαρίου. Τα καταστήματα Πλαίσιο θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου (09.00-13.00).

Δασμοί στα μικρά δέματα εκτός ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε χθες και επίσημα νέους κανόνες τελωνειακών δασμών για αντικείμενα που περιέχονται σε μικρά δέματαπου εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νέοι κανόνες ανταποκρίνονται στο γεγονός ότι τέτοια δέματα εισέρχονται επί του παρόντος στην ΕΕ αδασμολόγητα, οδηγώντας σε αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της ΕΕ.

Η χθεσινή συμφωνία καταργεί τη μη επιβολή τελωνειακών δασμών για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ. Συνεπώς, οι τελωνειακοί δασμοί θα αρχίσουν να ισχύουν για όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κόμβος τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ – που συζητείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης θεμελιώδους μεταρρύθμισης του τελωνειακού πλαισίου. Αυτό αναμένεται επί του παρόντος το 2028.

Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει να εισαγάγουν προσωρινό ενιαίο δασμό 3 ευρώ για αντικείμενα που περιέχονται σε μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ και αποστέλλονται απευθείας σε καταναλωτές στην ΕΕ. Από την 1η Ιουλίου 2026, ο δασμός θα επιβάλλεται σε κάθε διαφορετική κατηγορία αντικειμένων, που προσδιορίζεται από τις δασμολογικές τους υποδιαιρέσεις, και περιέχεται σε ένα δέμα.

Το ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 40 φορές θα χτυπήσει το ηλεκτρονικό σφυρί της ΑΑΔΕ μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Μέχρι τότε έχουν προγραμματιστεί 40 πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, με τη λίστα να περιλαμβάνει αγροτεμάχια, οικόπεδα, βιομηχανικά κτίρια, θέσεις στάθμευσης και διαμερίσματα. Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από 7.000 ευρώ και φτάνουν ακόμη και έως τα 3,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 112,5 δισ. ευρώ, ενώ ανοιχτοί σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

3,34% η απόδοση του 10ετούς

Με ισχυρή ζήτηση και σημαντική υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές για τους ελληνικούς τίτλους. Η απόδοση του 10ετούς διαμορφώθηκε στο 3,34%, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις. Οπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η επανέκδοση αφορούσε τίτλους 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ, γεγονός που δείχνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει συνολικά 300 εκατ. ευρώ από την αγορά.