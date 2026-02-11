Πέθανε ο Γιώργος Γεράρδος, ιδρυτής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Πλαίσιο Computers», σε ηλικία 80 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο Γιώργος Γεράρδος γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1946 και ήταν πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από νεαρή ηλικία έδειξε επιχειρηματικό πνεύμα και αποφασιστικότητα, στοιχεία που καθόρισαν την πορεία του στον χώρο της τεχνολογίας και του εμπορίου.

Το 1969, σε ηλικία μόλις 23 ετών και ενώ ήταν ακόμη φοιτητής, ίδρυσε την Πλαίσιο στην οδό Στουρνάρη, σε ένα μικρό κατάστημα 12 τ.μ., προσφέροντας είδη σχεδίου για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου. Η επιτυχία ήρθε γρήγορα, καθώς η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά με νέα σημεία παρουσίας στην Αθήνα.

Η είσοδος της Πλαίσιο στην αγορά της πληροφορικής συνοδεύτηκε από αυξημένη ζήτηση, οδηγώντας τη σε περαιτέρω ανάπτυξη. Το 1988 ο κ. Γεράρδος προχώρησε στη σύσταση της «Πλαίσιο Computers» με τη σημερινή της εταιρική μορφή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την επιχείρηση.

Το 1999 εισήγαγε την εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ενώ για οκτώ συνεχόμενα χρόνια η Πλαίσιο συγκαταλεγόταν στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500), επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο.