Την ανατομία μιας συγκάλυψης επιχείρησε να κάνει στην αγόρευσή του στη δίκη των υποκλοπών ο δικηγόρος της υποστήριξης κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, στην τελευταία πράξη της δίκης πριν από την έκδοση της απόφασης, η οποία εκτιμάται πως θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Για μια υπόθεση για την οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος της απόδειξης έπεσε άδικα σε λίγους αφού η πλειονότητα των θυμάτων έδωσε συγχωροχάρτι, ενώ ειδικές αναφορές έγιναν και στους χειρισμούς του Αρείου Πάγου.

«Σήμερα θα έπρεπε όλοι οι ανωτέρω να είναι παράγοντες της δίκης ως υποστήριξη της κατηγορίας, όπως και το Δημόσιο… Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η απραξία τους» είπε χαρακτηριστικά ο Κεσσές, τονίζοντας ότι «είναι σαφές ότι η κύρια και ουσιαστική ευθύνη βαρύνει τον Πρωθυπουργό της χώρας και το επιτελείο του και συγκεκριμένα τον ανιψιό του και γενικό γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου, που χειρίστηκαν επιτελικά τη λειτουργία της ΕΥΠ και μετέφεραν την αρμοδιότητά της στο πρωθυπουργικό γραφείο…

Η συγκάλυψη έχει συγκεκριμένη αφετηρία, το γραφείο του Πρωθυπουργού». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά στο «Σύνδρομο του Θεού» που ανέπτυξαν οι εμπλεκόμενοι, κατονομάζοντας τις σχέσεις των Γρηγόρη Δημητριάδη, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου. Η πλευρά των θυμάτων τόνισε πως ένιωθαν τόσο «άτρωτοι», ώστε προχωρούσαν σε «κουμπαριές μεταξύ τους την ίδια περίοδο που ήταν ελεγχόμενοι», δηλαδή μετά το 2022, στέλνοντας μήνυμα πως «έχει εξασφαλιστεί ασυλία και ακαταδίωκτο».

Οι «Σπαρτιάτες» και η χρηματοδότηση

Δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας, πολιτικά, για τους «Σπαρτιάτες» με τη χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων που αθώωσε, σε δεύτερο βαθμό, τους 13 κατηγορούμενους του κόμματος για την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος. Εκρινε, ειδικότερα, πως δεν στοιχειοθετείται η ποινικά κολάσιμη πράξη αφού το εκλογικό σώμα ήταν πλήρως ενήμερο για τη στήριξη του καταδικασμένου χρυσαυγίτη Κασιδιάρη προς το κόμμα Στίγκα. Πολιτικά – ξαναλέω – δεν αλλάζει κάτι.

Η απόφαση επηρεάζει, όμως, την αναστολή της χρηματοδότησης των «Σπαρτιατών». Συγκεκριμένα, εφόσον δεν γίνει κίνηση αναίρεσης ως κι ένα μήνα από την καθαρογραφή της απόφασης, τότε η αθώωσή τους θα καταστεί αμετάκλητη. Σε μια τέτοια εξέλιξη θα έπρεπε να εκδοθεί μια νέα κοινή υπουργική απόφαση με την οποία θα καταβληθούν στο κόμμα όλα τα παρακρατηθέντα ποσά της κρατικής χρηματοδότησης, από την τελευταία δόση του 2024 έως και σήμερα. Μιλάμε για ποσά της τάξεως των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

«Η Ακροδεξιά είναι αδηφάγο τέρας»

Μετά τον Δημήτρη Καιρίδη, ξεκάθαρη απόσταση από τον Θάνο Πλεύρη κράτησε ακόμη μια φορά και η Σοφία Βούλτεψη, με προϋπηρεσία στο Μετανάστευσης κι αυτή θυμίζω. Ερωτηθείσα για την τραγωδία στη Χίο και τη γραμμή Πλεύρη περί «εισβολής», διαχώρισε τη θέση της από τη «γλώσσα του μίσους», σημειώνοντας ότι η Κεντροδεξιά δεν κερδίζει υιοθετώντας ακραία ρητορική. «Αυτή η ακροδεξιά γλώσσα ουσιαστικά δεν βοηθάει» είπε χαρακτηριστικά, «γιατί η Ακροδεξιά είναι ένα αδηφάγο τέρας το οποίο, ό,τι και να του δώσεις, θα ζητήσει περισσότερο». Επέμεινε δε ότι το Μεταναστευτικό δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο «γιατί τα ίδια προβλήματα έχουν όλοι ανεξαρτήτως κυβέρνησης, τα έχει ο σοσιαλιστής Σάντσεθ, τα έχει η Μελόνι, η οποία έλεγε ότι αν την ψηφίσουν δεν θα πατήσει κουνούπι και με το που την ψήφισαν μπήκαν 158.000 άνθρωποι και αυτή τη στιγμή η Λαμπεντούζα βουλιάζει».

Αντεπίθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Για να παραμείνω στο Μεταναστευτικό, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές οργανώσεις διεθνώς οπότε, όταν βγάζει μια ανακοίνωση από τα κεντρικά της, βρίσκει ακροατήριο. Το σημειώνω διότι χθες αντέδρασε εντόνως σε δηλώσεις του Αδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με προσωπικό της οργάνωσης που προσήλθε στο νοσοκομείο της Χίου για να προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης στους επιζώντες του ναυαγίου. «Οι ΓΧΣ εργάζονται στα ελληνικά νησιά παραπάνω από μια δεκαετία» τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι συνηθίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες μετάφρασης στα νοσοκομεία κι άρα «η παρουσία μας στη Χίο ήταν απολύτως συμβατή με την εργασία μας». Κάλεσαν, τέλος, «να σταματήσουν αμέσως η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς κατηγορίες εις βάρος της οργάνωσής μας».

Τι προηγήθηκε

Θυμίζω ότι ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα» στο νοσοκομείο της Χίου και ότι «οι φερόμενοι ως «διερμηνείς» δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά κατά την εκτίμηση της Διοίκησης προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος». Ανακοίνωσε δε ότι τους κατήγγειλε στην ΕΥΠ. Μια υποσημείωση, έτσι, επειδή έχει γούστο: Ο διοικητής που κατήγγειλε τα παραπάνω, έχει συγγράψει βιβλίο για το Ισλάμ και τους πρόσφυγες, το οποίο εκδίδεται από εκδοτικό οίκο που βγάζει βιβλία του Χίτλερ, του Γκέμπελς και άλλων διαμαντιών.