Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί στις 18:00 το απόγευμα ο Μαροκινός που έχει αναγνωριστεί ως ο φερόμενος διακινητής στην υπόθεση του ναυαγίου στην περιοχή της Χίου, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, καθώς και για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Ο ίδιος, μέσω των συνηγόρων του, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει ότι προσβλέπει σε μια δίκαιη διαδικασία, απαλλαγμένη – όπως υποστηρίζει – από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες.

Την ίδια ώρα, εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι οι θάνατοι των μεταναστών προήλθαν από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό, γεγονός που προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση και εντείνει τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του ναυαγίου.

Οικογενειακές τραγωδίες και σοβαροί τραυματισμοί

Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται δύο μέλη της ίδιας οικογένειας – μητέρα και γιος – συγγενείς άνδρα που ταξίδεψε από την Αμερική στη Χίο για να τους αναζητήσει. Η αναγνώριση των σορών έγινε μέσω φωτογραφιών, καθώς όλες έχουν μεταφερθεί στο Σχιστό.

Σύμφωνα με την Ιατρική Υπηρεσία Χίου, δύο από τα περιστατικά που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σοβαρά: μία γυναίκα με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, η οποία έχασε το μωρό που κυοφορούσε, καθώς και ένας ασθενής με σοβαρό τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα.

Μέχρι στιγμής, τέσσερις σοροί παραμένουν αταυτοποίητες, ενώ ορισμένες έχουν ήδη μεταφερθεί στο κοιμητήριο Σχιστού.

Οι νοσηλευόμενοι και η έρευνα

Στο νοσοκομείο της Χίου εξακολουθούν να νοσηλεύονται 20 άτομα, ενώ πέντε τραυματίες έλαβαν εξιτήριο. Πρόκειται για τρεις γυναίκες που παραμένουν στο νησί λόγω της νοσηλείας των παιδιών τους, καθώς και για δύο άνδρες που μεταφέρθηκαν στη ΒΙΑΛ, στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από ανώτατα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της επιχείρησης και του ναυαγίου.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε ότι είχε εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο από το οποίο – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία – δεν προκύπτει απόκλιση, αλλά βίαιη αλλαγή πορείας από την πλευρά του διακινητή.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η απολογία του κατηγορούμενου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης.