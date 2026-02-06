Ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του ναυαγίου της περασμένης Τρίτης ως ο διακινητής που τους μετέφερε στη Χίο από την Τουρκία, ζήτησε και έλαβε προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου, Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όπως τονίζεται, ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων του.

