Το ότι η Επιτροπή «Διεύρυνσης και Συμπαράταξης» υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη, που σήκωσε το κύριο βάρος και διηύθυνε τη συγκρότησή της, ήταν μια ανορθόδοξη συνθήκη για το ΠΑΣΟΚ των τελευταίων ετών φάνηκε στις διαφορετικές αντιδράσεις μελών και στελεχών – κυρίως για όσους τα χρόνια της κρίσης βρέθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ και μίλησαν με σκληρά λόγια για το παλιό τους κόμμα, που τη Δευτέρα τούς υποδέχθηκε ξανά στην αγκαλιά του.

Τα σχόλια ήταν χλιαρά, με τους επικριτικούς να υπενθυμίζουν, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, πως «τελικός κριτής είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ που έμεινε στα δύσκολα». Ωστόσο το γεγονός πως η πρώτη λίστα Σκανδαλίδη ήταν αμφίπλευρη, και περιείχε και πρόσωπα που τα προηγούμενα χρόνια είχαν κοιτάξει και προς τη ΝΔ, δημιούργησε μια μάλλον ήπια εικόνα – πολλά σχόλια επισήμαιναν ότι «όπως συνυπήρξαμε στο παρελθόν, μπορούμε να το ξανακάνουμε». Ακόμα και αν στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πως οι προκλητικές δηλώσεις θα «ξεσκονιστούν» στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές και στις Περιφέρειες που οι νεοεισερχόμενοι και οι «ανανήψαντες» θα διεκδικήσουν μια θέση στα ψηφοδέλτια.

Η επόμενη φάση των μεταγραφών

Αυτή όμως ήταν μόνο η αρχή – σε επόμενη φάση και όσο πλησιάζει το συνέδριο του κόμματος όλο και περισσότερα στελέχη θα εμφανίζονται σε καλέσματα και προσκλητήρια επιστροφής στο παραδοσιακό τους πολιτικό σπίτι. Κι αυτά δεν θα αφορούν μόνο τα λεγόμενα «μεσαία» στελέχη, αλλά και μια σειρά πιο αναγνωρισμένων προσώπων, ακόμα και εν ενεργεία βουλευτών, ανεξάρτητων ή με άλλα κόμματα.

Στο τραπέζι πέφτουν ονόματα όπως αυτό της Νίνας Κασιμάτη, που έχει αποξενωθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, του ανεξάρτητου Ευάγγελου Αποστολάκη (ο οποίος, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, περιμένει και τι μέλλει γενέσθαι με τον Αλέξη Τσίπρα), αλλά και αυτό του Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος έχει δίαυλο επικοινωνίας με την ευρωομάδα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης –και όχι μόνο – και έχει πρόσφατα διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω των αμφίθυμων δηλώσεών του για την πιθανότητα εισχώρησης στο επικείμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Θα μπορούσε η δική τους ενσωμάτωση ή αυτή άλλων προσώπων, όπως άλλοτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ (όπως η Ζωή Καρκούλια και ο Νίκος Μαδεμλής, που ανακοινώθηκαν), να ανακόψουν τον δίαυλο επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων;

Αυτόνομη κάθοδος και δίαυλοι επικοινωνίας

Η μια διαδικασία δεν συνδέεται με την άλλη, παρότι και τα δύο ανήκουν στην προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – το οποίο ωστόσο βασίζεται σε δύο σημεία για τις επόμενες εκλογές, στην αυτόνομη καθοδό του και στην επιλογή του να μη συνεργαστεί με τη ΝΔ, σημεία στα οποία όλοι έχουν ως τώρα συμφωνήσει.

Οι επαφές με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις συνεχίζονται κανονικά: το Σάββατο στη Μυτιλήνη τα ινστιτούτα ΕΝΑ του Γιάννη Δραγασάκη, ΙΝΤΕΡΠΟΣΤ της Λούκας Κατσέλη και «Νίκος Πουλαντζάς» του ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνουν συζήτηση για την ανάγκη χάραξης μιας εθνικής στρατηγικής σε θέματα νησιωτικότητας.

Στη συζήτηση αναμένεται να μιλήσουν τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, όσο και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. Από το ΠΑΣΟΚ έχει κληθεί να μιλήσει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ενώ πρόσκληση έλαβε και η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν μπορούσε να παρευρεθεί λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης – παρ’ όλα αυτά, το παρών θα δώσει ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος, Γιάννης Πολυχρονάκος, αλλά και ο πράσινων αποχρώσεων δήμαρχος, Παναγιώτης Χριστοφάς.

Δύο είναι τα ζητήματα που δεν διευκολύνουν τις συγκλίσεις σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων – και δεν είναι πρόσωπα που έρχονται ή φεύγουν: Πρώτον, η αντίληψη του Λαϊκού Μετώπου και του κοινού ψηφοδελτίου, καθώς έτσι αντιλαμβάνονται τις συνεργασίες ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς, σε αντίθεση με το αυτόνομο ΠΑΣΟΚ που τους καλεί να συμπαραταχθούν μαζί τους. Δεύτερον (και αναπόφευκτο, λόγω πολιτικών διαδρομών σε Κουμουνδούρου και Πατησίων), οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.