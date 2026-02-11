Είχατε ξανακούσει την Ελενα Καραγεωργοπούλου πριν κυκλοφορήσει η είδηση ότι έστειλε επιστολή ανεξαρτητοποίησης στον Πρόεδρο της Βουλής; Στοιχηματίζω πως όχι. Τη μάθατε χθες ως τη βουλευτή που έριξε την Πλεύση Ελευθερίας στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό μελών για τη λειτουργία μιας ΚΟ. Αυτή, λοιπόν, έφυγε γιατί μέσα στο βουλευτήριο συνειδητοποίησε ότι διαφοροποιείται σε ζητήματα «άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου» και «ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου». Μάλλον πριν εκλεγεί δεν είχε δει ποτέ Κανάλι της Βουλής για να ξέρει πώς συμπεριφέρεται η Ζωή στα έδρανα.

Πολιτική

Το 63% του δείγματος σε δημοσκόπηση της Interview δήλωσε ότι αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το ενδεχόμενο ο Παύλος Ντε Γκρες να ασχοληθεί με την πολιτική. Το 23%, πάλι, το βλέπει θετικά και μάλλον θετικά, ενώ 14% απέφυγε να πάρει θέση. Τελικά, η πλειονότητα των συμπολιτών πλέον του τέως διαδόχου δεν εκτιμά το γαλαζοαίματο γκλάμουρ που θα μπορούσε να προσθέσει στην ελληνική πολιτική σκηνή εκείνος. Μόνο τα λαϊκά σελέμπριτι έχουν πέραση σε μια δημοκρατική χώρα.

Συμπαράταξη

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά, η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης «δίνει το μήνυμα της συμπαράταξης των ευρύτερων δυνάμεων της παράταξης, που μπορεί να είχαν κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν αλλά είμαστε μαζί ξανά, με το ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την πολιτική αλλαγή». Σε ελεύθερη απόδοση από τη διάλεκτο των πορτ-παρόλ: το ΠΑΣΟΚ γέμισε πρώην συριζαίους κι ευελπιστεί να προσελκύσει κι άλλους – γιατί, μεταξύ μας, πώς χαρακτηρίζεις κάποιον που πέρασε 13 χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ αν όχι συριζαίο;

Ισορροπία

«Πρέπει οι προηγούμενες αναθεωρήσεις να είναι διδακτικές για να μην προσχωρήσουμε στον συνταγματικό λαϊκισμό», είπε από το πάνελ του Κύκλου Ιδεών ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην επικείμενη κορυφαία θεσμική διαδικασία προσέθεσε κιόλας ότι η αναθεώρηση του άρθρου 86 πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της απόλυτης ατιμωρησίας των πολιτικών και τον κίνδυνο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Σύμφωνοι. Το πρόβλημα είναι πως όσοι ζουν την τελευταία αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα στα πράγματα στα οποία θέλουν να μείνουν γαντζωμένοι και σ’ εκείνα που πρέπει να αφήσουν.