H προχθεσινή ημέρα ήταν δύσκολη. Από νωρίς το πρωί τα σάιτ προειδοποιούσαν ότι σύντομα θα εξέπνεε η προθεσμία των 48 ωρών που είχε δώσει το Σάββατο το μεσημέρι το υπουργείο Παιδείας προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τα επεισόδια που είχαν γίνει λίγες ώρες νωρίτερα έξω από το Πανεπιστήμιο. Οι ώρες περνούσαν και η αγωνία κορυφωνόταν. Θα απαντούσε ο πρύτανης στο υπουργικό τελεσίγραφο; Και αν όχι, τι θα συνέβαινε; Θα δινόταν παράταση; Θα εξέδιδαν οι Αρχές ένταλμα σύλληψής του; Μήπως ο ασφυκτικά πολιορκούμενος άνδρας θα δοκίμαζε να φύγει λαθραία από τη χώρα;

Τελικά, όχι μόνο αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, αλλά σημειώθηκε και θεαματική ανατροπή: ο Κυριάκος Αναστασιάδης, πρύτανης του ΑΠΘ από τον περασμένο Ιούνιο, συναντήθηκε στο υπουργείο Παιδείας με την υπουργό και τον υφυπουργό. Ούτε εκεί όμως πρέπει να έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα, γιατί ανακοίνωση του ΑΠΘ που εκδόθηκε αργότερα ανέφερε ότι «η εσωτερική έρευνα του Πανεπιστημίου ολοκληρώνεται». Και στη μία το πρωί της Τρίτης, οι πρυτανικές αρχές έστειλαν το ακόλουθο δελτίο Τύπου: «Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών, ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμιά φθορά δημόσιας περιουσίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καμιά εκδήλωση βίας. Οποιοδήποτε επεισόδιο και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Τζάμπα πήγαν λοιπόν οι προειδοποιήσεις της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας πως «όταν καταστρέφεται δημόσια περιουσία στα πανεπιστήμια, την ευθύνη δεν πρέπει να την πληρώνει ο έλληνας φορολογούμενος, αλλά όσοι προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις»; Χθες, όμως, ο πρύτανης έδωσε και συνέχεια. Υποκύπτοντας στον πειρασμό να «επιμολύνει» με τον σχολιασμό της επικαιρότητας, όπως είπε, μια εκδήλωση για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, κατήγγειλε τους αγνώστους που επέδειξαν «επαναστατικό παλικαρισμό» κατά της ελληνικής αστυνομίας, τους επίσης αγνώστους που διέσπειραν δήθεν πληροφορία του υπουργείου ότι είχε δοθεί άδεια για το περίφημο πάρτι και τους όχι και τόσο αγνώστους που έστειλαν τελεσίγραφο στις πρυτανικές αρχές ζητώντας εξηγήσεις για πράγματα που οι διωκτικές αρχές ήδη εξέταζαν.

Φανταστείτε δηλαδή να μην κρατούσε ο πρύτανης, όπως πέταξε με νόημα, την «ακαδημαϊκή του νηφαλιότητα» και τη «χειρουργική του ψυχραιμία»…

Τρεις παρατηρήσεις από έναν ταπεινό δημοσιογράφο. Καλά θα κάνει το υπουργείο Παιδείας να αφήσει τους λεονταρισμούς και τα τελεσίγραφα και να συνεργαστεί με τις πρυτανικές αρχές και τις φοιτητικές παρατάξεις για την απομόνωση των τραμπούκων. Καλά θα κάνουν οι πανεπιστημιακές αρχές να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες ή να γνωστοποιήσουν τυχόν εμπόδια, όπως για παράδειγμα η έλλειψη χρηματοδότησης. Καλά θα κάνουν και οι πρωταγωνιστές του δημόσιου βίου να ελέγχουν τις πληροφορίες που διακινούν, ιδίως αν προέρχονται από τα διαβόητα non papers.

Τουλάχιστον βγήκε από το νοσοκομείο ο αστυνομικός που είχε τραυματιστεί από τις μολότοφ.