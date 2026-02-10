Ο όρος «Ελλάδα» (Greece) στα έγγραφα του Τζέφρι Επστιν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, εμφανίζεται πάνω από 1.500 φορές, ενώ αν συμπεριληφθούν λέξεις – κλειδιά όπως Greek ή Eurogroup οι αναφορές τουλάχιστον διπλασιάζονται.

Οι περισσότερες έχουν οικονομικό, χρηματοοικονομικό ή και προσωπικό περιεχόμενο. Υπάρχουν όμως και αλληλογραφίες που αφορούν σε ταξίδια στην Ελλάδα.

Πολλά έγγραφα και συνομιλίες σχετίζονται με την ελληνική οικονομική κρίση και τις διασώσεις τραπεζών, swaps χρέους και κρατικά ομόλογα μεταξύ 2010-2015. Ενα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι η συνομιλία του Επστιν με τον ακαδημαϊκό Νόαμ Τσόμσκι το 2015. Θέμα της η ελληνική κρίση και οι πρακτικές των τραπεζικών δανείων.

Στις 25 Ιουνίου και 29 Μαΐου 2015 τα έγγραφα αφορούν συζητήσεις για στρατηγικές επενδύσεις. Ο Επστιν είχε αλληλογραφία με τον εκλιπόντα Γιώργο Mαντζαβινάτο. Ο Μαντζαβινάτος, στενός συνεργάτης του πρίγκιπα Αλ Θάνι τότε, από το Κατάρ, εκτιμούσε ότι η Ελλάδα θα κατέληγε σε συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ έως τα τέλη Ιουνίου 2015, χρονική συγκυρία κατάλληλη για τον Επστιν να εισέλθει στην ελληνική αγορά.

Ταξίδια στα ελληνικά νησιά

Ο Επστιν έβλεπε την Πάτμο σαν μέσο διεύρυνσης του κύκλου του και τον Σκορπιό σαν επένδυση. Κομβικό ρόλο για τα ταξίδια του στην Ελλάδα έπαιξε η στενή συνεργάτις του Πέγκι Σίγκαλ, αμερικανίδα δημοσιογράφος. Η ίδια είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στην Πάτμο και οργάνωνε συχνά δείπνα και εκδηλώσεις στην κατοικία (του Επστιν) στο Μανχάταν με εξέχουσες προσωπικότητες.

Από τα ηλεκτρονικά μηνύματα φαίνεται πως ο Επστιν σχεδίαζε το 2011 να επισκεφθεί την Ελλάδα, όμως κάτι δεν του το επέτρεψε.

Ανώνυμος: «Θέλεις να έρθω στην Ελλάδα; Ακούγεται ενδιαφέρον. Αν όχι τα λέμε στο Παρίσι μετά την Παρασκευή;»

Τζέφρι Επστιν: «Πηγαίνω στην Ελλάδα τώρα, όπως θα φαντάζεσαι δεν θα γυρίσω πριν απ’ την Παρασκευή».

Ανώνυμος: «Τζέφρι είσαι στην Ελλάδα;»

Τζέφρι Επστιν: «Οχι κόλλησα εδώ».

Τι αγόρασε από την Ελλάδα;

Σε μια άλλη συνομιλία του Επστιν με τον Πίτερ Μάντελσον, που πρόσφατα παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων στη Βρετανία λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο, ο Επστιν φαίνεται να ήρθε στην Ελλάδα για να αγοράσει κάτι.

Ο Μάντελσον ρωτά τον Επστιν: «Αγόρασες τίποτα από την Ελλάδα», με τον Επστιν να απαντά: «Ναι, αλλά πολύ ελληνικό». Ισως καλύτερη μετάφραση να είναι το «ελληνικούρα» ή μπορεί ακόμα να εννοεί και κάτι άλλο. Το μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ειρωνικό ή ακόμα και «κρυπτογραφημένο».

Ο Τζέφρι Επστιν διερευνούσε την αγορά του Σκορπιού από τον Αύγουστο έως τα τέλη του 2011. Οπως μαρτυρούν τα έγγραφα, συνεργάτες του τον ενημέρωναν ότι το νησί ήταν ιδιωτικό και περιέγραφαν τα χαρακτηριστικά του. Πόσα οικήματα περιλαμβάνει και την έκτασή του. Η προσπάθεια της αγοράς ωστόσο φαίνεται να ναυάγησε.

Υπάρχει όμως και ένα μήνυμα που περιγράφει την αγωνιώδη επιθυμία των κοριτσιών που «ψάρευε» ο Επστιν για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Ενα 19χρονο κορίτσι από το Ουζμπεκιστάν αφού περιγράφει πώς κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαφυγή της συμπληρώνει ότι έχει βρει λύση μέσω Ελλάδας. «Αναμένεται να λάβω μια πρόσκληση από έναν συγγενή μου από την Ελλάδα, ήδη έχει κάνει όλες τις διαδικασίες… Θα πάω στην Ελλάδα, εκεί δίνουν βίζες χωρίς προβλήματα και μετά θα μπορώ να πετάξω για το Παρίσι την αμέσως επόμενη ημέρα. Ελπίζω να δουλέψει… Λένε ότι θα φτάσω στο Παρίσι τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου, θα είσαι εκεί; Αρχισα να το πιστεύω ότι κάποια μέρα θα πετάξω από εδώ για μια νέα ζωή και θα τη ζήσω. Ελπίζω να μην κάνω λάθος…». Δεν ξέρουμε αν τελικά κατάφερε να κάνει το ταξίδι και αν το όνειρό της πραγματοποιήθηκε ή όπως πολλές άλλες κοπέλες βασανίστηκαν στα χέρια του Επστιν.