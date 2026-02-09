Η Ελλάδα και ο Έπστιν. Οι αναφορές στην Ελλάδα στα έγγραφα του Τζέφρι Έπστιν που πρόσφατα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον — όχι λόγω ποινικών κατηγοριών για χορήγηση ή συμμετοχή σε εγκλήματα, αλλά επειδή τα έγγραφα περιέχουν πολλαπλές αναφορές σε πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας αλλά και γιατί η αναφοράς την Ελλάδα είναι συχνή.

Για την ακρίβεια ο όρος «Ελλάδα» (Greece) εμφανίζεται πάνω από 1.500 φορές στα περίπου 3,5 εκατ. έγγραφα του αρχείου του Έπστιν. Αν ωστόσο συμπεριληφθούν λέξεις-κλειδιά όπως Greek, Eurogroup οι αναφορές αυξάνονται ακόμα περισσότερο.

Οι περισσότερες δεν σχετίζονται με προσωπικές ή ποινικές εκθέσεις για άτομα, αλλά έχουν οικονομικό/χρηματοοικονομικό περιεχόμενο. Υπάρχουν όμως και αλληλογραφίες που αφορούν σε ταξίδια στην Ελλάδα. Του ίδιου του Επστιν, μοντέλων για φωτογραφίσεις ή ραντεβού αλλά και του Πίτερ Μάντελσον.

Οικονομική κρίση, Ευρωζώνη και επενδύσεις

Πολλά έγγραφα και συνομιλίες σχετίζονται με την ελληνική οικονομική κρίση και τις διασώσεις τραπεζών, swaps χρέους και κρατικά ομόλογα μεταξύ 2010-2015. Τα έγγραφα δείχνουν email και συζητήσεις για τον τρόπο που λειτουργούσαν οι διασώσεις και οι αγορές σε σχέση με την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χώρο.

Σε κάποια από τα emails που αναφέρουν την Ελλάδα, ο Έπστιν ανταλλάσσει απόψεις με ακαδημαϊκούς και αναλυτές, όπως έναν διάλογο με τον Νόαμ Τσόμσκι που περιλαμβάνει την ελληνική κρίση των bailouts και τις πρακτικές τραπεζικών δανείων. Πρόκειται για μια συνομιλία που φαίνεται να έγινε τον Ιούλιο του 2015

Στις 25 Ιουνίου και 29 Μαΐου 2015 τα έγγραφα αφορούν συζητήσεις για στρατηγικές επενδύσεις. Ο Έπσταϊν είχε αλληλογραφία και με τον εκλιπόντα George G. Mantzavinatos σχετικά με τον χρονισμό επενδύσεων και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Ο Mantzavinatos εκτιμούσε ότι η Ελλάδα πιθανότατα θα κατέληγε σε συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ έως τα τέλη Ιουνίου 2015, γεγονός που θα εξασφάλιζε προσωρινή χρηματοπιστωτική σταθερότητα έως τον Σεπτέμβριο, οπότε θα απαιτούνταν επιπλέον 35–40 δισ. ευρώ.

Υποστήριζε ότι αυτή η χρονική συγκυρία αποτελούσε ευκαιρία για τον Έπσταϊν να εξετάσει την είσοδό του στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα και σε τράπεζες με μεγάλα «ανοίγματα». Παράλληλα, επισήμαινε και άλλους γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία, υποδεικνύοντας και ποιες ήταν οι ευρύτερες επενδυτικές παράμετροι στην Ευρώπη.

Άλλες αναφορές περιλαμβάνουν συζητήσεις για εμπειρίες μετά το δημοψήφισμα του 2015 και συζητήσεις με επενδυτές και τραπεζικά στελέχη.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και το email ανάμεσα στον Έπστιν και την Αριάν ντε Ρότσιλντ (επικεφαλής της Edmond de Rothschild Group):

Η Rothschild σχολιάζει τις πολιτικές εξελίξεις στην ελληνική κυβέρνηση, ειδικά την αλλαγή του υπουργού Οικονομικών (τη μετακίνηση από τον Γιάνη Βαρουφάκη στον Ευκλείδη Τσακαλώτο) και ο Έπσταϊν απαντά με εκτιμήσεις για τις συνέπειες της αλλαγής στην πολιτική διαπραγμάτευση της Ελλάδας με την Ευρωζώνη.

Τα ταξίδια… και τα ελληνικά νησιά. Από την Πάτμο στον Σκορπιό

Το ενδιαφέρον του Έπστιν δεν ήταν μόνο για τα οικονομικά της Ελλάδας αλλά φαίνεται ότι έβλεπε κάποια από τα ελληνικά νησιά και σαν μέσο διεύρυνσης του κύκλου του και επενδυτικά ως προς το ενδιαφέρον του για τον Σκορπιό. Έχει αναφερθεί η προτίμησή του για την Πάτμο, με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου γνωριμιών του. Κομβικό ρόλο για τα ταξίδια του μεγαλοεπενδυτή στην Πάτμο, έπαιξε η στενή συνεργάτης του, Πέγκι Σίγκαλ, η οποία είχε ταξιδέψει αρκετές φορές, στο νησί. Η Σίγκαλ είχε συναντήσεις, μεταξύ άλλων και με μέλη ιδρύματος για κακοποιημένα παιδιά. Όπως περιγράφει το ρεπορτάζ του BUZZ CREST Η Σίγκαλ οργάνωνε δείπνα και εκδηλώσεις στην κατοικία (του Έπστιν) στο Μανχάταν, με λίστες καλεσμένων, στις οποίες περιλαμβάνονταν διασημότητες, όπως δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες ακόμη και μέλη βασιλικών οικογενειών. Από τα ηλεκτρονικά μηνύματα φαίνεται πως ο Έπστιν σχεδίαζε το 2011 να επισκεφθεί την Ελλάδα, όμως κάτι δεν του το επέτρεψε. Δεν είναι σαφές αν τελικά ήρθε στην χώρα μας σε κάποιο μεταγενέστερο των μηνυμάτων χρονικό διάστημα. Σε μήνυμα στις 8 Νοεμβρίου του 2011 φαίνεται να γράφει:

Ανώνυμος: «Θέλεις να έρθω στην Ελλάδα; Ακούγεται ενδιαφέρον. Αν όχι τα λέμε στο Παρίσι μετά την Παρασκευή; »

Τζέφρι Έπστιν: «Πηγαίνω στην Ελλάδα τώρα, όπως θα φαντάζεσαι δεν θα γυρίσω πριν την Παρασκευή».

Και σε μια δεύτερη συνομιλία στις 9 Νοεμβρίου:

Ανώνυμο: Τζέφρι είσαι στην Ελλάδα;

Τζέφρι Έπστιν: Όχι κόλλησα εδώ.

Από την άλλη πολλές είναι οι αναφορές μοντέλων που συνεργάζονταν με τον Έπστιν και τα ταξίδια τους στην Ελλάδα όπως η Lana Zakocela, που θα ερχόταν στην Ελλάδα για μια φωτογράφιση του Vogue Greece. Πρόκειται για το μοντέλο που είχε πάρει μαζί του ο Έπστιν στο παρτι του έκπτωτου πια πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτικό δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, το 2010, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έλειπε σε ταξίδι στην Σκωτία!

Και ένα άλλο έγγραφο έχει όμως ενδιαφέρον. Πρόκειται για το μήνυμα ενός 19χρονου κοριτσιού από το Ουζμπεκιστάν. Το κορίτσι φαίνεται πως έψαχνε τρόπο να πάει στο Παρίσι και ο τρόπος που είχε βρει ήταν μέσω Ελλάδας. Όπως γράφει ήταν έναν όνειρο ζωής να φύγει:

«Γειά σου Τζέφρι, συγγνώμη που δεν σου έγραψα mail αλλά ελπίζω να πήρε το μήνυμά μου. Σε ευχαριστώ για το m… Το εκτιμώ. Το δυσάρεστο είναι ότι στην χώρα μου ακόμα και αν κάποιος έχει χρήματα πάλι έχει μπελάδες.»

Αφού περιγράφει ότι με διάφορους γνωστούς κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα για την διαφυγή της συμπληρώνει ότι κανείς δεν έχει εκεί τα χρήματα για να πετάξει, ειδικά στα 19 του χρόνια όμως η λύση έχει βρεθεί μέσω Ελλάδας.

«Βρήκα έναν καλό τρόπο. Αναμένεται να λάβω μια πρόσκληση από έναν συγγενή μου από την Ελλάδα, ήδη έχει κάνει όλες τις διαδικασίες και την έχει στείλει μέσω DHL. Θα πάω στην Ελλάδα, εκεί δίνουν βίζες χωρίς προβλήματα και μετά θα μπορώ να πετάξω για το Παρίσι την αμέσως επόμενη ημέρα. Ελπίζω να δουλέψει. … Λένε ότι θα φτάσω στο Παρίσι τέλος Αυγούστου/ αρχές Σεπτεμβρίου, θα είσαι εκει; … Διαβάζω το βιβλίο που μου έδωσες είναι λίγο δύσκολο για μένα λόγω της γλώσσας αλλά το προσπαθώ. Αρχισα να το πιστεύω ότι κάποια μέρα θα πετάξω από εδώ για μια νέα ζωή και θα την ζήσω. Ελπίζω να μην κάνω λάθος…»

Δεν ξέρουμε αν οι ελπίδες του κοριτσιού βγήκαν αληθινές ή αν τελικά κατάφερε να κάνει το ταξίδι.

Ο Έπστιν και το ζαχάρωμα του Σκορπιού

Ο Τζέφρι Επστάιν διερεύνησε την αγορά του Σκορπιού από τον Αύγουστο έως τα τέλη του 2011, συνομιλώντας με τον Μπόρις Νίκολιτς και τον Ρισάρ Ζιρό. Πιθανότατα και οι παραπάνω συνομιλίες για την επίσκεψη στην Ελλάδα να αφορούσαν σε αυτές τις πιθανές συναντήσεις.

Ο Νίκολιτς ενημέρωνε στις επικοινωνίες τον Επστάιν ότι το νησί ήταν ιδιωτικό και περιέγραφε τα χαρακτηριστικά του. Πόσα οικήματα περιλαμβάνει και την έκτασή του, ενώ ο Ζιρό προσπάθησε να κανονίσει ιδιωτική επίσκεψη. Τελικά, οι συζητήσεις για την αγορά του Σκορπιού δεν κατέληξαν πουθενά, παρά τις προσπάθειες προγραμματισμού επισκέψεων.

Τι αγόρασε ο Τζέφρι από την Ελλάδα;

Ενδιαφέρον έχει και μια συνομιλία του Τζέφρι Έπστιν με τον Πίτερ Μάντελσον, που πρόσφατα παραιτήθηκε από τη Βουλή των Λόρδων στη Βρετανία λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο.

Το μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί και ειρωνικό και η συνομιλία κατεγράφη στις 11 Νοεμβρίου.

Ο Μάντελσον ρωτά τον Επστιν: «αγόρασες τίποτα από την Ελλάδα», με τον Έπστιν να απαντά: «Ναι αλλά πολύ ελληνικό».

Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι η ύπαρξη αναφορών της Ελλάδας στα έγγραφα του Έπσταϊν δεν συνεπάγεται απαραιτήτως κατηγορία ή απόδειξη συμμετοχής της χώρας ή προσώπων της σε εγκληματικές ενέργειες.