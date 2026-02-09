Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τη γνωστή Νορβηγή διπλωμάτη Μόνα Γιουλ και τον σύζυγό της, Τέργε Ροντ-Λάρσεν, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για «διακεκριμένη δωροδοκία» και «συνεργία σε διακεκριμένη δωροδοκία». Η υπόθεση συνδέεται με τους παλαιότερους δεσμούς τους με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Σε ανακοίνωσή της, η Økokrim, η νορβηγική Μονάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ανέφερε ότι πραγματοποίησε έρευνες σε ένα διαμέρισμα στο Όσλο και στο σπίτι ενός μάρτυρα. Η υπηρεσία επιδιώκει να διαλευκάνει «την πιθανή χορήγηση πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τις θέσεις που κατείχε» η Γιουλ, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι η Γιουλ, η οποία είχε απαλλαγεί από τα καθήκοντά της την περασμένη εβδομάδα, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της ως πρεσβευτής στην Ιορδανία και στο Ιράκ. Ο υπουργός Εξωτερικών Εσπεν Μπαρθ Έιντε δήλωσε πως «οι επαφές της Γιουλ με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Έπστιν (το 2008) κατέδειξαν ένα σοβαρό σφάλμα κρίσης».

Η Γιουλ και ο Ροντ-Λάρσεν είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις μυστικές ισραηλινοπαλαιστινιακές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις Συμφωνίες του Όσλο στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Αργότερα, η Γιουλ υπηρέτησε ως επικεφαλής τμήματος στο νορβηγικό υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια ως πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του 2010, περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ζευγάρι είχε επαφές με τον Έπστιν.

Τα ονόματα της Γιουλ και του Ροντ-Λάρσεν περιλαμβάνονται στα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπστιν που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, ο Έπστιν είχε μεταβιβάσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά του ζευγαριού.

Αλυσιδωτές επιπτώσεις στη Νορβηγία

Η υπόθεση Έπστιν έχει προκαλέσει αναταράξεις στους πολιτικούς και βασιλικούς κύκλους της Νορβηγίας. Μεταξύ όσων έχουν επηρεαστεί είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ Μπόργκε Μπρέντε και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ (1996-1997), σε βάρος του οποίου διεξάγεται επίσης έρευνα για διαφθορά.

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, το όνομα της οποίας αναφέρεται επανειλημμένα στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε πρόσφατα πως «μετανιώνει βαθιά» για τη «φιλία» της με τον Αμερικανό σεξουαλικό εγκληματία.