Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δηλώνουν έτοιμα να συνεργαστούν με τη βρετανική αστυνομία, εφόσον ζητηθεί, για τη διερεύνηση των δεσμών του πρώην πρίγκιπα Άντριου με τον Αμερικανό χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της βασιλικής οικογένειας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος «ανησυχεί βαθύτατα» για τους ισχυρισμούς που εξακολουθούν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη συμπεριφορά του μικρότερου αδελφού του.

«Επαφίεται στον Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ να απαντήσει σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς, όμως εάν μας προσεγγίσει η αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση, είμαστε έτοιμοι να την στηρίξουμε», σημείωσε ο εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε γνωστό ότι εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το 2010, όταν ο Άντριου ήταν ειδικός απεσταλμένος για θέματα εμπορίου, φέρεται να είχε παραδώσει στον Έπστιν απόρρητες εκθέσεις. Παράλληλα, ο Αμερικανός χρηματιστής φέρεται να είχε στείλει μια γυναίκα στην κατοικία του τότε πρίγκιπα.

Ο αδελφός του βασιλιά χρησιμοποιεί πλέον το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, αφού ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα στα τέλη του περασμένου έτους, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπστιν.