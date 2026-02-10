Οταν τα φώτα στο στάδιο Levi’s στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας άνοιξαν ξανά το βράδυ της περασμένης Κυριακής μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η εικόνα του ράπερ Bad Bunny δεν άφησε πολλά περιθώρια παρερμηνείας της ταυτότητας του σόου που είχε ετοιμάσει. Διασχίζοντας μια φυτεία από ζαχαροκάλαμα, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες που έκοβαν τη σοδειά, τραγουδώντας την επιτυχία του «Tití Me Preguntó» που μετράει ένα δισεκατομμύριο ακροάσεις σε Spotify και Youtube, άρχισε να ξετυλίγει μια δυνατή οπτική και μουσική αφήγηση, γεμάτη συμβολισμούς και μηνύματα συμπερίληψης κόντρα στον βαθύ διχασμό που βιώνει αυτή την περίοδο η αμερικανική κοινωνία.

Μέσα σε 13 λεπτά, όσο κράτησε η εμφάνισή του, ο Bad Bunny κατάφερε να στήσει μια ξέφρενη, πολύχρωμη λάτιν γιορτή χωρίς κραυγαλέες πολιτικές αναφορές, αποτίνοντας φόρο τιμής σε όλη αυτή την κοινότητα που στηρίζει εδώ και δεκαετίες με εργατικό δυναμικό τις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Μεταναστεύσεως και Τελωνείων. Στο σόου του ο ράπερ, που έγινε ο πρώτος που τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικά στον τελικό αγώνα της λίγκας του αμερικανικού ποδοσφαίρου, επέστρεψε στις πουερτορικανές ρίζες του για να μιλήσει για αυτές με το τραγούδι και τη σκηνική του παρουσία. Κι αυτό μπορούσαν να το καταλάβουν ακόμα κι όσοι από τα 165 εκατομμύρια τηλεθεατές του σε όλο τον κόσμο δεν μιλούσαν ισπανικά.

Ενα μικρό Πουέρτο Ρίκο

Οπτικοποιώντας κυρίως τα τραγούδια του τελευταίου του δίσκου «Debí Tirar Más Fotos», που την περασμένη εβδομάδα κέρδισε στα Grammy το βραβείο του καλύτερου της χρονιάς, έφτιαξε ένα μικρό Πουέρτο Ρίκο στην καρδιά του σταδίου αλλά κυρίως της Αμερικής που εκείνη την ώρα ήταν συντονισμένη στους δέκτες της. Εβαλε δίπλα του χαρακτηριστικές φιγούρες που μάζευαν ζαχαροκάλαμα στις αποικιοκρατικές φυτείες, πουλούσαν τάκος και piragua (παγωτό από ξυρισμένο πάγο), έβαφαν τα νύχια τους, έπαιζαν ντόμινο, έχτιζαν καταφύγια με τσιμεντόλιθους.

Επιστράτευσε ακόμα και τη Μαρία Αντονία Κάι, ιδιοκτήτρια του εμβληματικού κλαμπ Toñita’s στο Μπρούκλιν, που ήταν το κέντρο της κοινότητας των Λατίνων της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, δεκάδες χορεύτριες έκαναν twerking υπό τις μελωδίες τού «Yo perreo sola», απογειώθηκαν στο ρεμίξ του «Gasolina» του Daddy Yankee και στροβιλίστηκαν στο «Baile inolvidable». Μαζί τους αναμείχθηκαν κι αρκετοί σελέμπριτις, όπως ο Πέδρο Πασκάλ, η Cardi B και η Τζέσικα Αλμπα, που απόλαυσαν από κοντά το μεγάλο πάρτι, αλλά κι ένα πραγματικό ζευγάρι που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου ζωντανά.

Εδωσε ένα από τα Grammy

Σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ο ράπερ έδωσε ένα από τα Grammy του σε ένα μικρό αγόρι λατινοαμερικανικής καταγωγής. Το παιδί, που ασχολείται με την υποκριτική, έμοιαζε με τον 5χρονο Λίαμ Κονέχο Ράμος τον οποίο οι πράκτορες του ICE συνέλαβαν μαζί με τον πατέρα του έξω από το σπίτι τους στη Μινεάπολη, μια επιλογή διόλου τυχαία. Σε μια έξυπνη αντιστροφή του διαρκούς αιτήματος των συντηρητικών να τραγουδήσει στα αγγλικά ο Bad Bunny, εκείνος έβαλε ένα άλλο αστέρι, λευκό, της μουσικής, τη Lady Gaga να προσαρμόσει το κομμάτι της «Die with a smile» σε ρυθμό σάλσα. Στη συνέχεια, ένας άλλος γνωστός Πουερτορικανός, ο Ρίκι Μάρτιν, ερμήνευσε το «Lo Que Pasó a Hawaii», θρηνώντας για την κατάσταση της Χαβάης.

Στο τελευταίο μέρος του σόου με το «El apagon» να ακούγεται δυνατά, οι χορευτές μετατράπηκαν σε τεχνίτες που επισκεύαζαν στύλους ηλεκτροδότησης και έκαναν εντυπωσιακά ακροβατικά ενώ προκαλούσαν σπινθήρες. Τόσο το τραγούδι όσο και η σκηνογραφία ήταν μια αναφορά στις συχνές διακοπές ρεύματος που ταλαιπωρούν το Πουέρτο Ρίκο μετά την ιδιωτικοποίηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού.

Οι δύο φορές που ο Bad Bunny επιστράτευσε τα αγγλικά ήταν όταν στον πίνακα του σταδίου εμφανίστηκε η φράση που είχε πει στα Grammy «Η αγάπη είναι πιο δυνατή από το μίσος», αλλά κι όταν κρατώντας στα χέρια του μια μπάλα ποδοσφαίρου την έσπρωξε προς την κάμερα για να φανεί το μήνυμα «Ολοι μαζί κάνουμε την Αμερική» που είχε γράψει.

Προχωρώντας προς τα αποδυτήρια, οχτώ δεκαετίες μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της ανάρτησης της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο, ο ντυμένος στα λευκά Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο κυμάτισε υπερήφανα το σύμβολο της πατρίδας του, περιτριγυρισμένος από άλλους που έφεραν τις σημαίες των χωρών της Λατινικής Αμερικής, οικειοποιούμενος το σύνθημα «God bless America» και διευρύνοντάς το.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η ωδή αυτή προς τη λάτιν κουλτούρα προκάλεσε το μένος του Ντόναλντ Τραμπ που σε ανάρτησή του χαρακτήρισε το σόου του ημιχρόνου «απολύτως απαίσιο» αφού «δεν είχε κανένα νόημα, αποτελεί προσβολή για το μεγαλείο της Αμερικής και δεν αντιπροσωπεύει τα πρότυπά μας για την επιτυχία, τη δημιουργικότητα ή την αριστεία».

Ο Μπραντ Πιτ, η επιστροφή του Σπίλμπεργκ και τα σποτ του Λάνθιμου

Εκτός από τον Bad Bunny, στο ημίχρονο οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά τα τρέιλερ των πιο αναμενόμενων κινηματογραφικών ταινιών.

Μεταξύ άλλων, έπαιξαν τα κλιπ από τα φιλμ «Minions and monsters» που θα βγει στις αίθουσες στα τέλη του χρόνου, «Disclosure Day», με το οποίο επιστρέφει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Scream 7» και τη Νιβ Κάμπελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και «The Adventures of Cliff Booth», ως το σίκουελ του «Μια φορά κι έναν καιρό στο Χόλιγουντ» με τον Μπραντ Πιτ.

Ακόμα, προβλήθηκαν πρόμο βίντεο για τα «Supergirl», έναν σκύλο με υπερφυσικές δυνάμεις από τον πλανήτη Κρύπτον, «Project Hail Mary» με τη διαπλανητική φιλία του Ράιαν Γκόσλιγνκ κι ενός εξωγήινου οργανισμού, «The Mandalorian and Grogu» του Disney+ από το σύμπαν του «Πολέμου των άστρων» και του ομόσταβλού του «The Super Mario Galaxy Movie», αλλά και του «Hoppers» με τα ρομποτικά ζωάκια της Pixar.

Από τις διαφημίσεις ξεχώρισαν αυτές με την υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου: σε ασπρόμαυρους τόνους για τη Squarespace με την Εμα Στόουν να διαλύει υπολογιστές αλλά και του Τζορτζ Κλούνεϊ που παρευρίσκεται σε ένα διαφορετικό δείπνο για την εφαρμογή διανομής Grubhub.

Αρκετά σχολιάστηκε και το σποτ του Μπεν Αφλεκ για τα Dunkin’ Donuts, το «beef» του 50 Cent για την εφαρμογή DoorDash, του Κρις Χέμσγουορθ για το Amazon Alexa+, της Σερένα Γουίλιαμς για το σκεύασμα αδυνατίσματος GLP1 και της Κένταλ Τζένερ για το Fanatics Sportsbook.