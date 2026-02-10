Ηταν έκπληξη η νίκη του ΠΑΟ στην αναμέτρησή του με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης στο ντέρμπι της Κυριακής; Εξαρτάται από την προσδοκία που είχε κανείς. Αν η αξιολόγηση του ματς γινόταν με βάση τη φόρμα των αντιπάλων και τα πρόσφατα αποτελέσματά τους προφανώς και το αποτέλεσμα είναι έκπληξη: ο ΠΑΟ έφτασε στο Γ. Καραϊσκάκης με κάμποσα ερωτηματικά καθώς οι τελευταίες του εμφανίσεις δεν ήταν και οι καλύτερες – μόλις την περασμένη Τετάρτη έχασε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τον ημιτελικό Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι που πριν αρχίσει έμοιαζε το σημαντικότερο της σεζόν του. Αν από την άλλη σκεφτόταν κανείς τι έχει γίνει μέχρι τώρα στα ντέρμπι του πρωταθλήματος, αλλά και το τι συμβαίνει συχνά-πυκνά τα τελευταία χρόνια στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟ μπορούμε να μιλήσουμε για δύσκολο σε προγνωστικό αποτέλεσμα, όχι όμως και για έκπληξη τεραστίων διαστάσεων.

Πέρυσι

Ο Ολυμπιακός έκλεισε πέρυσι τη χρονιά με πολύ καλές εμφανίσεις στα ντέρμπι των playoffs: αυτές του έδωσαν και το πρωτάθλημα στο οποίο είχε πετάξει κατά τα άλλα βαθμούς με τον Παναιτωλικό, τον Λεβαδειακό, την Καλλιθέα, τον Αστέρα Τρίπολης κ.ά. Φέτος στα αντίστοιχα ματς μετρά μόνο μία νίκη: με την ΑΕΚ, ενώ έχει δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο), δύο ισοπαλίες (με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ εκτός έδρας) και πλέον και μία ήττα από τον ΠΑΟ.

Εχασε ο Μεντιλίμπαρ την περσινή συνταγή της επιτυχίας; Θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της σεζόν για να το πούμε. Διότι πέρυσι ο Ολυμπιακός κέρδισε μεν τα ντέρμπι του τέλους της σεζόν, πλην όμως δεν είχε τρομερά θεαματικά αποτελέσματα στα ντέρμπι στην κανονική περίοδο. Με τον ΠΑΟ π.χ. είχε δύο ισοπαλίες. Με τον Αρη στη Θεσσαλονίκη είχε χάσει. Και ο αέρας υπεροχής που είχε στα playoffs ήρθε έπειτα από δύο νίκες με την ΑΕΚ (μία για τον ημιτελικό του Κυπέλλου με 6-0 και μία για το πρωτάθλημα με 0-1) που ήρθαν ακριβώς στο τέλος της κανονικής περιόδου.

Λιγότερο

Το ανησυχητικό δεν είναι ότι σε σχέση με πέρυσι του λείπουν μια-δυο νίκες στα ντέρμπι: το πρόβλημα είναι ότι σε αυτά τα ματς δεν είναι όσο καλός θα έπρεπε. Με τον ΠΑΟ θα μπορούσε όντως να ισοφαρίσει ο Ζέλσον στο 78′ αλλά η εικόνα του ματς ήταν η εικόνα ενός Ολυμπιακού που δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί την τεράστια κατοχή μπάλας που έκανε μετά το 0-1 που ο ΠΑΟ σημείωσε νωρίς. Το γρήγορο γκολ του Ταμπόρδα και η αδυναμία του Ολυμπιακού να απαντήσει έκαναν το ντέρμπι της Κυριακής να μοιάζει όμοιο με το ματς Κυπέλλου του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ το οποίο επίσης ο πρωταθλητής έχασε στο Γ. Καραϊσκάκης: απλά ο πιο δεμένος από τον ΠΑΟ, ΠΑΟΚ, έκανε πιο πολλές ευκαιρίες και πέτυχε ένα δεύτερο γκολ.

Και στο ντέρμπι με αντίπαλο την ΑΕΚ που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα να κεφαλαιοποιήσει την υπεροχή του – τουλάχιστον την πρώτη ώρα του ματς. Εσωσε τον βαθμό στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων χάρη στο πέναλτι που παραχώρησε η άμυνα της ΑΕΚ, αλλά και πάλι η αδυναμία του να δημιουργήσει (ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο) και να σκοράρει (σε όλη τη διάρκεια του ματς) ήταν εμφανής. Οπως και στα ματς με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Αρη στο Κλ. Βικελίδης. Σε όλα αυτά τα ματς ο Ολυμπιακός έχασε βαθμούς από τη δυσλειτουργία της επίθεσής του. Αλλωστε έχει σκοράρει συνολικά στο πρωτάθλημα λιγότερο όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από τον Λεβαδειακό.

Εμφάνιση

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τα προβλήματα αυτά και τα βλέπει και τα υπογραμμίζει. Από την αρχή της σεζόν δεν κάνει άλλο από το να δηλώνει, έπειτα από πολλά ματς, ότι δεν είναι ευχαριστημένος από την εμφάνιση. Το είπε και μετά το ματς με τον ΠΑΟ. Αλλά η διαπίστωση από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι απλά αγωνιστικό (ο Ολυμπιακός όντως βραχυκυκλώνει και όταν βρεθεί πίσω στο σκορ και όταν βρει απέναντί του μια ομάδα που παίζει κλειστά), αλλά πολύ φοβάμαι πως είναι και λίγο ζήτημα σχέσεων με συγκεκριμένους παίκτες: ο Βάσκος έχει πολύ ψηλά στην ιεραρχία του τα παιδιά που κέρδισαν το Conference League.

Είναι λογικό αλλά είναι και πρόβλημα. Το βλέπουμε π.χ. στην περίπτωση του Ελ Κααμπί. Κουράστηκε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, είχε έναν μικροτραυματισμό εξαιτίας της κόπωσης και δεν έχει φρεσκάδα. Αλλά αγωνίζεται διαρκώς όταν και εφόσον δηλώνει διαθέσιμος. Και ο Βάσκος για να τον διευκολύνει του βάζει δίπλα τον Ταρέμι – όμως η διευκόλυνση ενός παίκτη όσο σπουδαίος κι αν είναι αυτός δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος της ομάδας. Το δίδυμο Ελ Κααμπί – Ταρέμι το είδαμε στο Αμστερνταμ κόντρα στον Αγιαξ και το είδαμε και στο Γ. Καραϊσκάκης κόντρα στον ΠΑΟ.

Δεν ήταν λειτουργικό στην Ολλανδία και δεν ήταν και κόντρα στον ΠΑΟ. Οχι γιατί ήταν λάθος το σχήμα αλλά γιατί ο Ελ Κααμπί δεν είναι καλά. Με δίδυμο αυτόν και τον Ιρανό στην επίθεση ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει φέτος το μοναδικό του ντέρμπι: αυτό με την ΑΕΚ στο Γ. Καραϊσκάκης. Δεν είναι το σχήμα το μεγάλο πρόβλημα: είναι η απόδοση των παικτών. Κατανοητό ο Βάσκος να έχει σε μεγάλη εκτίμηση τα παιδιά που μαζί του κέρδισαν το Conference League πρόπερσι και το νταμπλ πέρυσι. Αλλά όχι και να τους χρησιμοποιεί όταν εμφανώς δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, ψάχνοντας μάλιστα τρόπους να τους διευκολύνει.

Κατενάτσιο

Η απόδοση των παικτών, και ειδικά των αμυντικών, ήταν ο λόγος που κέρδισε και ο ΠΑΟ. Ο Μπενίτεθ χρησιμοποίησε ως τακτική την αναμονή: εμφάνισε τον ΠΑΟ με πέντε αμυντικούς και δύο κόφτες, έτοιμο να παίξει με επτά παίκτες σταθερά πίσω από την μπάλα. Αλλά η τακτική αυτή δεν είναι κάτι πρωτοποριακό: την ακολουθούν όλοι όσοι αγωνίζονται με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα ελπίζοντας στη δική του κακή εμφάνιση ή στη δική του λάθος σύνθεση. Ο Μπενίτεθ έκανε το ίδιο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ: δεν γλίτωσε την ήττα. Τώρα έχει μπροστά του ένα ακόμα ματς με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Είμαι περίεργος να δω πώς θα το διαχειριστεί. Δυσκολεύομαι να πιστέψω πως θεωρεί ότι το ωραίο κατενάτσιο που έπαιξε με τον Ολυμπιακό μπορεί να του δώσει πρόκριση στην Τούμπα…