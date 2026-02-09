Δεν έχει αποκλειστεί ακόμη στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει ξεκάθαρο προβάδισμα ο ΠΑΟΚ μετά το 1-0 στη Λεωφόρο, όσοι όμως εκτιμούν πως οι Πράσινοι θα πάνε για τουρισμό στη Θεσσαλονίκη, λαθεύουν. Ο Ράφα Μπενίτεθ το πιστεύει και οι δηλώσεις του για τόνωση της αυτοπεποίθησης της ομάδας αλλά και ώθηση που θα φέρει το 1-0 της Κυριακής στο Γ. Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού, λένε πολλά.

Ο Ισπανός προπονητής μετά αρκετούς πειραματισμούς, κατέληξε στο σχήμα της άμυνας που του δίνει ασφάλεια. ‘Η για να ειπωθεί σωστότερα, επανέφερε αυτό που λειτουργεί καλύτερα από κάθε άλλη διάταξη στα μετόπισθεν: τρεις κεντρικοί μπακ, πάει να πει Ινγκασον, Πάλμερ-Μπράουν και Γεντβάι. Μόδα του παρελθόντος; Για αρκετούς, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι όταν μια ομάδα χτίζεται, να νιώθει καλά στην πίσω ζώνη.

Από την άμυνα αρχίζουν πολλά- αν όχι τα περισσότερα. Και απέναντι στον Ολυμπιακό των δύο σέντερ φορ (Ελ Κααμπί-Ταρέμι), ο Μπενίτεθ ζητούσε ηρεμία και όχι να δέχεται φάσεις. Το πέτυχε. Τον βοήθησε και το γρήγορο γκολ του Ταμπόρδα, έμεινε πίσω το Τριφύλλι, έδωσε μέτρα στους Ερυθρόλευκους και κυνήγησε ένα νέο γκολ στην κόντρα.

Το θέμα , πλέον, έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδια δίχως αύριο. Ο ΠΑΟΚ ποντάρει στον Γιακουμάκη και οι δύο στόπερ των Πρασίνων, όντως δυσκολεύτηκαν στον πρώτο ημιτελικό. Ο δε Τσέριν, δεν υπήρξε καθοριστικός και δικαίως έγινε αλλαγή από τον Μπενίτεθ.

Τι συμπεράσματα βγαίνουν από το ματς στο Νέο Φάληρο; Ο Κοντούρης εξελίσσεται σε παίκτη που κερδίσει τον προπονητή. Φάνηκε αυτό και από τη ζεστή αγκαλιά που του έδωσε ο πολύπειρος κόουτς κατά την αντικατάσταση του μέσου. Ο Τεττέη σηκώνει μόνος το βάρος του σέντερ φορ. Ο Παντελίδης, ανεξάρτητα με το γκολ που έχασε και δεν το πίστευε κανείς, βρίσκεται μέσα στις φάσεις και απειλεί. Ο Ταμπόρδα περνά καλό φεγγάρι και πασχίζει να καλύψει το χαμένο έδαφος της αρχής. Οσον αφορά στον Αντίνο, ας περιμένουμε.

Ενας ημιτελικός που μοιάζει με τελικό. Αλλά μετά την επιτυχία στο ντέρμπι του Νέου Φαλήρου, όλοι στον οργανισμό του Παναθηναϊκού έχουν την πεποίθηση πως στη ρεβάνς της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να έρθουν τα «πάνω κάτω».