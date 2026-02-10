«Από την ημέρα που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό πως σύντομα θα ξεκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης – την οποία είχε αποκαλύψει η εφημερίδα σας – έχετε καλύψει εκτενώς το θέμα. Δεν έχετε όμως απαντήσει σε μια απορία που νομίζω έχουν αρκετοί πολιτικοποιημένοι αναγνώστες σας: σε περίπτωση που η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες κάλπες του χρόνου (εφόσον το πρώτο κόμμα δεν πιάσει το ποσοστό της αυτοδυναμίας), τι θα γίνει με την αναθεωρητική Βουλή; Θα χαθεί η ευκαιρία να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα;», γράφει στο μέιλ που έστειλε στον Συνήγορο του Αναγνώστη ο Φ.Π.

Η απορία του αναγνώστη μας για το ποια Βουλή θα είναι η αναθεωρητική, αυτή που θα προκύψει από τις πρώτες κάλπες ή η εκείνη που θα σχηματιστεί μετά τις δεύτερες (στην περίπτωση που οι ψηφοφόροι δεν δώσουν αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα) είναι εύστοχη.

Σύμφωνα με τους συνταγματολόγους, υπάρχουν δύο ερμηνείες. Κατά την πρώτη, η αναθεωρητική Βουλή είναι αυτή που θα προκύψει από τις εκλογές που ακολουθούν τη διάλυση της προτείνουσας ακόμη κι αν είναι της μιας μέρας. Κατά τη δεύτερη, η Βουλή της μιας μέρας θα συγκροτηθεί μόνο για να διαλυθεί και να προκηρυχθούν εκλογές.

Εφόσον δεν συσταθεί επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος με στόχο την επεξεργασία του περιεχομένου των αναθεωρητέων διατάξεων για τη συζήτηση επί των σχετικών προτάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 110 του Καταστατικού Χάρτη της χώρας και στο άρθρο 119 του Κανονισμού της Βουλής, τότε η Βουλή δεν θα είναι αναθεωρητική – και τέτοια θα γίνει η μεθεπόμενη. «ΤΑ ΝΕΑ» προφανώς δεν μπορούν να πάρουν θέση πάνω στην εν λόγω διχογνωμία των ειδικών. Μπορούν μόνο να επισημάνουν ότι είναι εξαιρετικά πιθανό (με βάση το modus operandi του ελληνικού πολιτικού συστήματος) να προκύψει ένα ζήτημα το οποίο θα δυναμιτίσει κι άλλο την κομματική αντιπαράθεση αν η χώρα οδηγηθεί σε δεύτερες κάλπες.