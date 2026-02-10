Δεν είναι μόνο ο Bad Bunny και το ηχηρό μήνυμα που άφησε πίσω του στο Super Bowl – «Το μόνο πράγμα πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη».

Είναι και ο αμερικανός freestyle σκιέρ Χάντερ Χες, που ρωτήθηκε στην Ιταλία πώς νιώθει που εκπροσωπεί τις ΗΠΑ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες δεδομένης της κατάστασης στην πατρίδα του, και απάντησε πως είναι «λίγο περίεργο» και πως έχει «ανάμεικτα συναισθήματα». «Προφανώς συμβαίνουν πολλά πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ ιδιαίτερα», δήλωσε. «Το ότι φοράω το εθνόσημο δεν σημαίνει ότι εκπροσωπώ όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ». Αλλά δεν είναι μόνο αυτός.

Είναι και η πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ Αμπερ Γκλεν, ακόμα ένα μέλος της αμερικανικής ομάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, που ρωτήθηκε πώς είναι να είσαι μέλος της ΛΟΑΤ+ κοινότητας επί προεδρίας Τραμπ και απάντησε πως «είναι μια δύσκολη περίοδος για την κοινότητα συνολικά και για αυτή την κυβέρνηση». «Δεν είναι η πρώτη φορά», πρόσθεσε, «που χρειάστηκε να ενωθούμε ως κοινότητα και να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματά μας». Αλλά είναι κι άλλοι.

Είναι και η αμερικανίδα – τρις ολυμπιονίκης – σκιέρ Μικαέλα Σίφριν, που προτίμησε να απαντήσει στην ερώτηση «πώς είναι να εκπροσωπείς τις ΗΠΑ;» παραθέτοντας και λόγια του Νέλσον Μαντέλα – «Ολοι μας μπορούμε να ευημερήσουμε, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, πεποιθήσεων, θρησκείας, φύλου, κοινωνικής τάξης, κάστας ή οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού χαρακτηριστικού που μας διαφοροποιεί» – και δικά της λόγια: «Προσωπικά, σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ελπίζω πραγματικά να εμφανιστώ και να εκπροσωπήσω τις δικές μου αξίες. Αξίες διαφορετικότητας, καλοσύνης και αλληλεγγύης. Επιμονή, εργασιακή ηθική, να είμαι παρούσα με την ομάδα μου κάθε μέρα». Αλλά δεν είναι μόνο αυτή.

Είναι – πίσω στην Ουάσιγκτον – και η αμερικανίδα δημοσιογράφος Κέιτλαν Κόλινς, η επικεφαλής ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο, που επέμενε τις προάλλες να ρωτάει ήρεμα τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα παράπονα θυμάτων του Τζέφρι Επστιν για τον τρόπο με τον οποίο λογοκρίθηκαν ή δεν λογοκρίθηκαν τα αρχεία της υπόθεσης, διατηρώντας την ψυχραιμία της ακόμα και όταν αυτός άρχισε να της λέει πως είναι «η χειρότερη ρεπόρτερ» και ότι το CNN έχει χαμηλά νούμερα λόγω «ατόμων όπως αυτή» και ότι «δεν την έχει δει ποτέ να χαμογελάει», παρότι την ξέρει 10 χρόνια και αυτό συμβαίνει επειδή «ξέρει ότι δεν λέει την αλήθεια». Αλλά είναι κι άλλοι.

Είναι και οι τουλάχιστον 12 ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Μινεσότα που προτίμησαν να παραιτηθούν παρά να υπακούσουν στις εντολές της κυβέρνησης Τραμπ να σταματήσει η συλλογή στοιχείων από το όχημα της Ρενέ Γκουντ, της μητέρας τριών παιδιών που δολοφονήθηκε στις 7 Ιανουαρίου από πράκτορα της ICE. Οι εισαγγελείς περίμεναν να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν παραβιαστεί τα πολιτικά δικαιώματα του θύματος, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ τούς ζήτησε ουσιαστικά να στηρίξουν την καταγγελία πως είχε προσπαθήσει να πατήσει με το αυτοκίνητό της τον θύτη, και παράλληλα να ερευνήσουν τη σύντροφό της. Αποχώρησαν λοιπόν μαζί με την αξιοπρέπειά τους. Και φυσικά, δεν είναι μόνο αυτοί.

Είναι και οι τόσοι ανώνυμοι πολίτες της Μινεσότας που επιμένουν να βγαίνουν έξω στους δρόμους με τα κινητά τους και να καταγράφουν τις επιχειρήσεις της ICE, γιατί μπορεί ο επονομαζόμενος «τσάρος των συνόρων» τον οποίο έστειλε εκεί ο Τραμπ, ο Τομ Χόναν, να ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την απόσυρση 700 ομοσπονδιακών πρακτόρων, όμως χιλιάδες άλλοι παραμένουν εκεί, «ο ιδιωτικός στρατός του Τραμπ από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας», όπως λέει και ο Μπρους Σπρίνγκστιν στο τραγούδι που έγραψε μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και του Αλεξ Πρέτι: …Ω, Μινεάπολή μας, ακούω τη φωνή σου / Να τραγουδά μέσα από την αιματοβαμμένη ομίχλη / Στο σπίτι μας, σκότωσαν και περιφέρονταν ανενόχλητοι / Τον χειμώνα του ’26 / Θα υπερασπιστούμε αυτή τη γη / Και τον ξένο που ζει ανάμεσά μας / Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων σκοτώθηκαν / Στους δρόμους της Μινεάπολης / Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων σκοτώθηκαν / Στους δρόμους της Μινεάπολης… Αλλά ναι, είναι κι άλλοι.

Πολλοί. Ανάμεσά τους, και οι έξι βουλευτές ή γερουσιαστές των Δημοκρατικών που αρνήθηκαν να συνεργαστούν με έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με ένα βίντεο όπου καλούσαν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να αντισταθούν σε παράνομες εντολές, καταγγέλλοντας ότι η έρευνα είναι εκδικητική, παραβιάζει το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και έχει στόχο μια εκφοβιστική πολιτική δίωξη με ασαφή νομική βάση. Να θυμίσουμε πως της έρευνας προηγήθηκαν δηλώσεις του Τραμπ που χαρακτήριζε το βίντεο «προδοτικό» και «τιμωρητέο με θάνατο», πυροδοτώντας απειλές κατά των βουλευτών.

Γιατί φυσικά, όσοι αντιστέκονται υφίστανται κυρώσεις. Από τις πιο απλές – αν μπορεί να θεωρηθεί «απλό» το διαδικτυακό μπούλιινγκ που έκανε ήδη την Αμπερ Γκλεν να κλείσει όλους τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μήντια ή η προσβολή «μεγάλος loser» που απηύθυνε ο Τραμπ στον Χάντερ Χες – μέχρι τις πλέον σοβαρές. Για αυτό και αξίζουν τον σεβασμό και την αναγνώρισή μας.