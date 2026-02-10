«Θεωρώ οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του “αμελλητί”, της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86». Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον Βαγγέλη Βενιζέλο δείχνει πως η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να καθυστερήσει άλλο τις επιθέσεις σε εκείνον που αμφισβητεί την ικανότητά της να κυβερνά. Αλλωστε, αποδομώντας τον, πλήττει μια σημαντική πηγή επιχειρημάτων για την αξιωματική αντιπολίτευση.

Διεύρυνση

Ο Μάρκος Μπόλαρης είναι από τα πιο γνωστά ονόματα στη λίστα με τους 44 της επιτροπής συμπαράταξης – διεύρυνσης που παρουσίασε χθες η Χαριλάου Τρικούπη. Το CV του περιλαμβάνει πέντε θητείες ως πράσινου βουλευτή Σερρών και μία ως συριζαίου Α’ Θεσσαλονίκης. Επίσης, διετέλεσε υφυπουργός και του ΓΑΠ και του Τσίπρα – καθώς και αναπληρωτής υπουργός του τελευταίου. Τώρα, επανέρχεται στο ΠΑΣΟΚ, αλλά, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που είχαν φύγει για πολύ καιρό, πιθανότατα γυρίζει διαφορετικός άνθρωπος. Γιατί ποτέ κανείς δεν επιστρέφει εντελώς.

Γλώσσα

«Η ελληνική γλώσσα ενώνει το παρελθόν με το παρόν και ανοίγει δρόμους στο μέλλον. Είναι κοινή μας ευθύνη να τη διαφυλάξουμε, να τη διδάξουμε στις νεότερες γενιές και να τη μεταδώσουμε ως ζωντανή κληρονομιά, από τις “αμμουδιές του Ομήρου” έως κάθε γωνιά όπου χτυπά ελληνική καρδιά». Ετσι κλείνει η δήλωση που έκανε ο γαλάζιος Φίλιππος Φόρτωμας για τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Το παραθέτω επειδή αποτελεί απόδειξη πως τα όρια ενός πολιτικού είναι τα όρια της γλώσσας των ανακοινώσεών του.

Δηλώσεις

Οι όχι και τόσο διακριτικές μομφές του Δημήτρη Καιρίδη – ο οποίος έχει περάσει από το υπουργικό γραφείο στου Κεράνη – για τον νυν πολιτικό προϊστάμενο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου άρεσαν πολύ στην Κουμουνδούρου. Εξού και εξέδωσε δελτίο Τύπου που έγραφε ότι «συνιστούν δημόσια παραδοχή κυβερνητικής αποτυχίας». Είναι μία από τις ελάχιστες φορές που ο ΣΥΡΙΖΑ διαβάζει σωστά την κατάσταση. Παρότι υπάρχει κόντρα των δύο γαλάζιων, ο Πλεύρης δεν κάνει του κεφαλιού του στο Μεταναστευτικό, εφαρμόζει ευλαβικά την κυβερνητική πολιτική.