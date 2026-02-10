Μία μικρή θετική «ανατροπή» για το κοινό επιφυλάσσει η έναρξη της φεστιβαλικής περιόδου όσον αφορά το Ηρώδειο. Και αυτό επειδή τουλάχιστον τον Ιούνιο το μνημείο θα παραμείνει τελικά ανοιχτό και θα διατεθεί για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε ραδιοφωνική εκπομπή (ΣΚΑΪ, Παύλος Τσίμας).

Υπενθυμίζεται ότι το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού θα παραμείνει κλειστό για τρία χρόνια ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης – εργασίες, δηλαδή, που κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της φθοράς του μνημείου και θα πραγματοποιηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, οι μελέτες για τις εργασίες συντήρησης αναμένεται να εισαχθούν προς γνωμοδότηση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο την ερχόμενη εβδομάδα. Και συμπλήρωσε: «Επειδή σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί τον Ιούλιο, τον Ιούνιο θα υπάρξουν παραστάσεις του Φεστιβάλ στο Ηρώδειο. Μόνο τον Ιούνιο. Εφόσον δεν θα έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος είναι κρίμα να στερήσουμε το Ηρώδειο από τους θεατές, αφού μας δίνεται αυτή η δυνατότητα του ενός μηνός».

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών, Μιχαήλ Μαρμαρινός, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες το πρόγραμμα για το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου και αναμένεται εκείνο του Ηρωδείου. Ηδη πέρσι τον Ιούλιο, όταν είχε ανακοινωθεί η ανάληψη καθηκόντων του, μιλώντας στον γράφοντα και τα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» είχε δηλώσει ότι αναζητούνται οι «δημιουργικές εναλλακτικές» αντί του Ηρωδείου λόγω των εργασιών συντήρησης. Η δε υπουργός Πολιτισμού δήλωνε στις 10 του περασμένου Δεκεμβρίου (iefimerida): «Το Φεστιβάλ Αθηνών έχει βρει τις εναλλακτικές, θα χρησιμοποιηθούν αρχαιολογικοί χώροι των Αθηνών – θα το ανακοινώσει προσεχώς το ίδιο το Φεστιβάλ μαζί με το Υπουργείο. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν θέατρα της Αττικής, όχι κατ’ σνάγκη αρχαία και φυσικά υπάρχει πάντα ο χώρος της Πειραιώς 260».

Μένει να φανεί, λοιπόν, ποιες μουσικές (ή και θεατρικές) παραστάσεις προγραμματίζονται για το Ηρώδειο, με δεδομένο πάντως ότι δεν θα υπάρξει η «θεσμική» πρεμιέρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς το ραντεβού με το μουσικόφιλο κοινό έχει ήδη δοθεί για τις 20 Ιουνίου στην Επίδαυρο. Εκεί όπου το πρώτο λυρικό θέατρο ανασυστήνει τη «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι, 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χορς.