Ελπίζει, είναι σαφές, ο Αταμάν στην επιστροφή του Ναν στην αγωνιστική δράση. Θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ πως το Τριφύλλι έχει ανάγκη αυτόν τον χαρισματικό σκόρερ. Ελειψε πολύ από τους Πράσινους ο αμερικανός γκαρντ όλο το προηγούμενο διάστημα της απουσίας του. Αλήθεια, όμως, τι πρόσημο μπαίνει για την πορεία του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ημέρες;

Στην Ευρωλίγκα το σύνολο του Αταμάν είχε τις «καλές και τις κακές» ημέρες του. Συνολικά έδωσε έξι ματς, εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν εκτός έδρας. Με ρεκόρ 3-3, αλλά ίσως δεν είναι ακριβώς αυτή η πλέον σωστή «ανάγνωση». Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπάγερν στο Μόναχο (85-78), νίκησε με άνεση την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ (93-74), έχασε από τη Μακάμπι εκτός (75-71), επικράτησε με άγχος στη Γαλλία της Βιλερμπάν (78-79), θριάμβευσε με το σουτ του Γκραντ απέναντι στη Ρεάλ (82-81) και πληγώθηκε στο Βελιγράδι από την Παρτιζάν (78-62). Θα μπορούσε να ειπωθεί πως ο Παναθηναϊκός «πόνεσε» σε ματς εκτός έδρας (με Μπάγερν, Μακάμπι και Παρτιζάν) που θα μπορούσαν να έχουν διαφορετική εξέλιξη αν πατούσε στο παρκέ ο Ναν. Στον αντίποδα, πήρε το ντέρμπι με τη Ρεάλ στο σπίτι του, έστω και με δυσκολία μεγάλη.

Ο Ναν, ένας παίκτης-ορχήστρα, κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους με έναν ολότελα διαφορετικό τρόπο από τον συνηθισμένο. Οχι με τις πάσες, γιατί πρόκειται για έναν σολίστ του μπάσκετ. Ούτε με τις οδηγίες που δίνει όταν οι Πράσινοι επιτίθενται. Εχει όμως ο ξεχωριστός αυτός αστέρας, τεράστια επιρροή στον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Αταμάν βασίζεται πάνω του. Οι υπόλοιποι βρίσκουν τρόπο να δράσουν και εν πολλοίς φαίνεται πως κάνει ακόμη σπουδαιότερη δουλειά. Εχουν χώρο. Ακόμη κι αν δεν είναι στη μέρα του ο Ναν, κάτι που μοιάζει σπάνιο, οι αντίπαλες άμυνες προσαρμόζονται σε αυτό το πολυβόλο. Και βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να προσπεράσει ή να ξεχάσει την ήττα του Παναθηναϊκού στο πλέον δύσκολο ματς που έδωσε αυτές τις εβδομάδες στην Ελλάδα, αυτό με τον Αρη.

Ο Αταμάν αρέσκεται να ποντάρει στα αστέρια του. Είναι ο δικός του τρόπος. Και όσο ο Ναν λείπει, χάνει ένα σημαντικό γρανάζι. Γι’ αυτό και περιμένει «πώς και πώς» ο κόουτς την επάνοδο του αριστερόχειρα γκαρντ στους αγώνες. Αν μάλιστα αυτή έρθει στο τετ-α-τετ με τη Φενέρ, σίγουρα θα έχουμε το καλύτερο δώρο για όλους στο πράσινο στρατόπεδο.