Οι μεγάλες διοργανώσεις βοηθάνε καμιά φορά να δούμε την πραγματική διαίρεση του σύγχρονου δυτικού μας κόσμου. Κοιτούσα την Παρασκευή τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: διοργανώνονται στο Μιλάνο και στα προάστιά του. Οι διοργανωτές έδωσαν στον κόσμο τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μια υψηλού επιπέδου τελετή έναρξης – σίγουρα μια από τις πιο θεαματικές που θυμάμαι σε ανάλογη διοργάνωση. Το τελετουργικό έλαβε χώρα σε τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις, σε αυτές δηλαδή που υπάρχουν στο Στάδιο Σαν Σίρο καθώς και σε όσες περιμένουν τους αθλητές στην Κορτίνα, στο Πρεντάτσο και στο Λιβίνιο.

Η ιταλική αποστολή τίμησε τον εκλιπόντα μόδιστρο της πόλης του Μιλάνου Τζόρτζιο Αρμάνι: τα κοστούμια ήταν μια από τις τελευταίες του δημιουργίες – είχαν κατά κάποιο τρόπο ιστορικό χαρακτήρα. Τραγούδησε η Μαράια Κάρεϊ («σκοτώνοντας» κομμάτι ένα από τα γνωστότερα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών, το γνωστό μας «Volare»), οι βωμοί που φιλοξενούν την Ολυμπιακή φλόγα είναι για πρώτη φορά δύο: ο ένας άναψε στην Αψίδα της Ειρήνης στο Μιλάνο και ο άλλος στην κεντρική πλατεία της Κορτίνα. Φυσικά έδωσαν το παρών αρκετοί διάσημοι από όλο τον κόσμο που συνδύασαν την παρουσία τους στην τελετή με ένα ωραίο Σαββατοκύριακο στο Μιλάνο και στο Κόμο.

Χαμός

Την ίδια ώρα στο κέντρο της πρωτεύουσας της Λομβαρδίας γινόταν ο κακός χαμός. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την ιταλική αστυνομία περίπου 5.000 άτομα, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου κυρίως, μαζί με μέλη οικολογικών οργανώσεων, πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας κατά της διοργάνωσης των Αγώνων. Η κινητοποίηση οργανώθηκε ως αντίδραση στην αποψίλωση δασικών εκτάσεων στην περιοχή της Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, ενός μεγάλου δάσους που βρίσκεται έξω από το Μιλάνο εντός του οποίου κατασκευάστηκαν υποδομές απαραίτητες για τους Αγώνες. Πήραν μέρος στις διαδηλώσεις και οργανώσεις που διαμαρτυρήθηκαν και για τον αποκλεισμό τρανς αθλητών από τη διοργάνωση. Το όλο σκηνικό ξέφυγε, λίγο πριν από την ολοκλήρωσή της πορείας ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προχώρησε σε ρίψεις κροτίδων και καπνογόνων προς τις αστυνομικές δυνάμεις, αυτές αντέδρασαν με χρήση χημικών και οι συνολικές συλλήψεις δεν ήταν και λίγες.

Social media

Η τρίτη πράξη (δεν ξέρω αν πρέπει να πω της κωμωδίας ή του δράματος) προέκυψε στα social media. Μετά τη λήξη της τελετής κάποιες εκατοντάδες ιταλών τηλεθεατών που παρακολούθησαν τη λαμπερή τελετή διέκριναν σε αυτή σατανιστικά σύμβολα – ειδικά στο κομμάτι του τελετουργικού που είχε τον τίτλο «Αρμονία». Ως συνήθως ένας κατέθεσε την παρατήρησή του στο Χ και κάποιες εκατοντάδες χρήστες της πλατφόρμας άρχισαν να αναπαράγουν τη δημοσίευση προσθέτοντας και τις δικές τους παρατηρήσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ανάλογα πράγματα είχαν γραφτεί και για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων που φιλοξένησε το Παρίσι. Τότε είχε μάλιστα γραφτεί πως μια οργάνωση με τίτλο «Η εκκλησία του σατανά» είχε ευχαριστήσει τους διοργανωτές: όλα ήταν ψέματα, αλλά κάποιες χιλιάδες άνθρωποι τα πίστεψαν.

Αβολα

Ανακεφαλαιώνω. Οι μεγάλες διοργανώσεις βοηθάνε καμιά φορά να δούμε την πραγματική διαίρεση του σύγχρονου δυτικού μας κόσμου: συνυπάρχουν σε αυτόν πολλοί που ζουν τα πάντα με ένα είδος ευτυχούς μακαριότητας, πολλοί που περιμένουν κάθε ευκαιρία για διαδηλώσεις και φυσικά οι αγαπημένοι μας «ψεκασμένοι» που δημιουργούν και διακινούν θεωρίες συνωμοσίας που βρίσκουν ακροατήριο. Οποιος στις τρεις κατηγορίες δεν χωράει, είναι π.χ. προβληματισμένος για το πού βαδίζουμε, χωρίς κέφι να τσακώνεται με την αστυνομία και κομμάτι ορθολογιστής, πρέπει στις μέρες μας να αισθάνεται άβολα…

ΑΕΚ

Περιμένοντας τα ντέρμπι της αγωνιστικής είδα την ΑΕΚ να περνά χωρίς πρόβλημα από τις Σέρρες συντρίβοντας τον τοπικό Πανσερραϊκό με 4-0 – όλα τα γκολ ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ έδειξε μερικές από τις εφετινές της αρετές: είδαμε π.χ. την ικανότητά της στο να σκοράρει από στημένες φάσεις, καθώς δύο από τα τέσσερα γκολ της ήρθαν έπειτα από καλοχτυπημένα φάουλ και κόρνερ. Είδαμε τον Βάργκα να σκοράρει για δεύτερη αγωνιστική και να επιβεβαιώνει ότι ανήκει στην κατηγορία των φορ που δεν χρειάζεται να κάνουν πολλά για να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Είδαμε τον Γκρούγκιτς να αγωνίζεται λίγο και να βρίσκει ένα γκολ με κεφαλιά – ο κόουτς Νίκολιτς θα τον χρειαστεί και καλώς του έδωσε τη δυνατότητα να ξαναπατήσει το γήπεδο. Τι δεν είδαμε; Τον Πανσερραϊκό. Που δέχτηκε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική τέσσερα γκολ – πράγμα που δεν νομίζω να έχει συμβεί με άλλη ομάδα στην Ευρώπη.

Χειρότερος

Ο Πανσερραϊκός μοιάζει η πρώτη ομάδα που έχει υποβιβαστεί: η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα μοιάζει με αληθινό μαρτύριο κι όποιος χάσει βαθμούς από αυτόν θα τους κλάψει. Ο Πανσερραϊκός έχει κάνει κοντά είκοσι πέντε μεταγραφές στις δυο τελευταίε μεταγραφικές περιόδους κι αν αναρωτιέστε γιατί γίνεται χειρότερος ο λόγος είναι αυτός ακριβώς. Κάποιος θα έλεγε ότι ετοιμάζει την ομάδα για του χρόνου ώστε να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας επιδιώκοντας μια άμεση επιστροφή: νομίζω πως του χρόνου από τους παίκτες που υπάρχουν τώρα θα μείνουν ελάχιστοι. Μη σας κάνει εντύπωση: ανάλογες διαδρομές έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και ομάδες όπως ο Ιωνικός, η Καλλιθέα, ο Απόλλων Σμύρνης, η Λαμία κ.λπ. Ανέβηκαν στην κατηγορία, έμειναν μια – δυο σεζόν, έφεραν του κόσμου τους παίκτες, υποβιβάστηκαν. Και θα αργήσουν να επιστρέψουν.

Τεχνογνωσία

Η επιστροφή στη Σουπερλίγκα ύστερα από έναν υποβιβασμό είναι δύσκολη υπόθεση και για αυτό άλλωστε η μάχη της παραμονής είναι και φέτος σκληρή: αν υπάρχει ο ένας που θα υποβιβαστεί (ο Πανσερραϊκός είναι αδύνατο να σωθεί), ο δεύτερος θα προκύψει έπειτα από σκληρή μάχη κι αυτό το είδαμε αυτή την αγωνιστική. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος, τρεις ομάδες με μακροχρόνια παραμονή στην κατηγορία, έδειξαν ότι κατανοούν τη δυσκολία που έχουν μπροστά τους. Ο Αστέρας, τρεις μόνο μέρες μετά την κακή του εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό, κέρδισε τον Βόλο με 2-0. Ο Ατρόμητος γλίτωσε σε αρκετές περιπτώσεις στο ματς με την Κηφισιά, όμως στο τέλος βρήκε αυτός το γκολ της νίκης βάζοντας την ομάδα του Λέτο σε μεγάλες περιπέτειες. Το πιο εντυπωσιακό το έκανε ο Παναιτωλικός. Χάρη σε ένα γρήγορο γκολ του Γιουσούφ Μπαντζί (μόλις στο 2′) έφερε το ματς με την ΑΕΛ στα μέτρα του και πέρασε με το εντυπωσιακό 1-4. Ολοι θύμισαν ότι η τεχνογνωσία της παραμονής δεν τους λείπει…