Ο Στέφανος Κασσελάκης πρότεινε στο ανώτατο όργανο του ΙΧ κόμματός του να αλλάξουν όνομα για να μεγαλώσουν δημοσκοπικά. Τους ζήτησε να λέγονται όχι Κίνημα Δημοκρατίας αλλά Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα και με την ευρωπαϊκή ομάδα στην οποία ανήκουν. Πάντως, σπάνια πια οι ψηφοφόροι μπερδεύουν τα πράγματα με την ονομασία τους. Οπότε, όπως και να λένε το κόμμα του οποίου ηγείται εκείνος, κανείς δεν θα ξεχάσει πόσο αυτοαναφορικές είναι οι δημοκρατικές πεποιθήσεις του ίδιου.

Παράπονα

Εξω από το νοσοκομείο Αργους πέτυχε συνδικαλιστές του ΚΚΕ, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τα εξοπλιστικά και τις Belh@rra. Μία ημέρα αργότερα, κόκκινοι διαδηλωτές τον περίμεναν κι έξω από το νοσοκομείο της Λευκάδας. Τη δεύτερη φορά αναρωτήθηκε τι δουλειά έχει το ΝΑΤΟ εκεί, ενώ μετά την πρώτη, έγραψε σε ανάρτηση ότι ως υπουργός Υγείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τις νατοϊκές αποστολές. Ναι, αλλά όταν μιλάς και ποστάρεις πιο γρήγορα απ’ τη σκιά σου επί παντός επιστητού, είναι λογικό να γίνεσαι αποδέκτης όλων των παραπόνων. Τηλεπλασάρεσαι ως τέτοιος.

Αποτελεσματικότητα

Για τον Κυριάκο Πιερρακάκη, «αυτό που διαβρώνει την εμπιστοσύνη σε πολλές κοινωνίες, είναι η έλλειψη αποτελεσματικότητας». Οπως εξήγησε, «όταν λέμε τι πρέπει να γίνει και το κάνουμε πράξη, πρέπει να το κάνουμε καλά και αποτελεσματικά». Σύμφωνοι, αλλά πώς ορίζεται η αποτελεσματικότητα; Γιατί για να σκάψεις αποτελεσματικά μια τρύπα ίσως χρειαστεί να βρεθείς μέσα της κι αν βρεθείς μέσα της, σίγουρα πρέπει να σταματήσεις το σκάψιμο επειδή δεν θα μπορείς να βγεις από κει.

Συλλαλητήριο

Οπως ενημέρωσε το πανελλήνιο ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων ετοιμάζεται να κατεβάσει τα τρακτέρ στο Σύνταγμα την Παρασκευή. Εχουν μάλιστα απευθύνει και κάλεσμα στους πολίτες της πρωτεύουσας να πάρουν μέρος στον αγώνα τους, που συνεχίζεται επειδή δεν τους έχουν ικανοποιήσει οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Ολοι όσοι θα αποκλειστούν στους κόκκινους από την κίνηση δρόμους της Αθήνας θα εκληφθούν ως υποστηρικτές των αιτημάτων τους άραγε;