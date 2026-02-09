Περί της σχέσης του ΠΑΣΟΚ με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, επειδή το κατέχω καλά το θέμα, καθότι γνωρίζω τον άνθρωπο αρκετά χρόνια, έχω να πω τα ακόλουθα:

ο Παναγόπουλος ως δηλωμένος «παπανδρεϊκός» ήταν στενός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου και είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου στις εσωκομματικές εκλογές και τις πρόσφατες του 2024, και του 2007

επί προεδρίας Ανδρουλάκη δεν είχε περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη, διότι δεν τον «αναγνώριζε» ως πρόεδρο

όσες συσκέψεις χρειάστηκε να κάνει ο Ανδρουλάκης για εργασιακά θέματα, αυτές πραγματοποιήθηκαν με άλλα στελέχη της ΓΣΕΕ, διότι ο Παναγόπουλος δεν εμφανιζόταν

ακόμη και για την υπογραφή της ενιαίας συλλογικής σύμβασης με τον ΣΕΒ, πρόσφατα, το ΠΑΣΟΚ παρότι συμφωνούσε σε γενικές γραμμές, δεν είχε την παραμικρή επίσημη ενημέρωση από πλευράς ΓΣΕΕ

κορυφαία στιγμή της σύγκρουσής τους, που παρά λίγο να στοιχίσει την αποπομπή του Παναγόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, ήταν μια μηχανορραφία του προέδρου της ΓΣΕΕ στις εκλογές της ΟΤΟΕ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα έπειτα από πολλά χρόνια, η Ομοσπονδία να περάσει υπό τη διοίκηση νεοδημοκρατών συνδικαλιστών

ο Παναγόπουλος ήταν γνώστης των προθέσεων της Χαριλάου Τρικούπη, να μην εκλεγεί ξανά στην ηγεσία της ΓΣΕΕ κατά το προσεχές συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα, και ό,τι άλλο διαβάζετε, εδώ κι εκεί, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποποιηθεί το καινούργιο σκάνδαλο που έσκασε, σαν φωτοβολίδα, στα «καθαρά» της χέρια…

Συνεννοηθήκαμε; Το ελπίζω.

