Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας. Ακόμη και πριν από την υιοθέτηση του ευρώ από τη Βουλγαρία, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Βουλγαρίας (BNB) παρευρισκόταν σε συνεδριάσεις του συμβουλίου, οι οποίες μεταξύ άλλων ασχολούνταν με θέματα που σχετίζονταν με την υιοθέτηση του ευρώ. Τώρα που η Βουλγαρία αποτελεί μέρος της ζώνης του ευρώ, ο διοικητής Ντίμιταρ Ράντεφ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μαζί με τους πλέον 21 διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Η προοδευτική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ, και ως εκ τούτου ο αυξανόμενος αριθμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει καταστήσει τη λήψη αποφάσεων μια πολύπλοκη υλικοτεχνική πρόκληση.

Δεν έχουν όλοι οι διοικητές δικαίωμα ψήφου για κάθε απόφαση. Τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν δικαίωμα ψήφου σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ολα τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – οι 21 επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ – μοιράζονται τις υπόλοιπες 15 ψήφους σε τυχαία εκ περιτροπής βάση, παραιτούμενοι περιστασιακά από τα δικαιώματα ψήφου τους.

Ορισμένοι διοικητές έχουν δικαίωμα ψήφου λιγότερο συχνά από άλλους. Για να ληφθεί υπόψη τόσο το σχετικό μέγεθος όσο και το οικονομικό βάρος των χωρών τους, καθώς και η σημασία των χρηματοοικονομικών τους κέντρων, οι επικεφαλής χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τα δικαιώματα ψήφου εντός κάθε ομάδας εναλλάσσονται κάθε μήνα σε τυχαία βάση.

Η πρώτη ομάδα αποτελείται από διοικητές από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ζώνης του ευρώ – επί του παρόντος Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία – οι οποίοι μοιράζονται τέσσερις ψήφους. Αυτό σημαίνει ότι καθένας από αυτούς τους διοικητές παραιτείται από το δικαίωμα ψήφου του μία φορά κάθε πέντε μήνες. Στη δεύτερη ομάδα, η συμπερίληψη του επικεφαλής της BNB σημαίνει ότι οι υπόλοιπες 11 ψήφοι μοιράζονται πλέον σε 16 επικεφαλής, αυξάνοντας τη συχνότητα με την οποία κάθε ένας από αυτούς παραιτείται προσωρινά από το δικαίωμα ψήφου του. Επί του παρόντος, τέσσερις διοικητές παραιτούνται από το δικαίωμα ψήφου τους κάθε μήνα.

Ανεξάρτητα από την εκ περιτροπής ψηφοφορία, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συνεδριάσεις, να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα και να ασκούν το δικαίωμα λόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις συλλογικά, βάσει συναίνεσης. Ορισμένες καταστάσεις απαιτούν επίσημη ψηφοφορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απλή πλειοψηφία. Αυτό εξαιρεί τις αποφάσεις για ορισμένα είδη θεμάτων που αφορούν τους μετόχους, όπως το κεφάλαιο της ΕΚΤ, την κατανομή κεφαλαίου των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην ΕΚΤ, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ και την κατανομή των κερδών και ζημιών της ΕΚΤ. Για αυτές τις αποφάσεις, οι ψήφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο σταθμίζονται σύμφωνα με το μερίδιο κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, ενώ τα έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν μηδενικό βάρος ψήφου. Με τον διοικητή της BNB τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο μειώνονται ελαφρώς τα σχετικά βάρη ψήφου των άλλων 20 εθνικών κεντρικών τραπεζών σε αυτές τις αποφάσεις των μετόχων. Κάθε φορά που η ζώνη του ευρώ επεκτείνεται, εξελίσσεται και η ΕΚΤ.

Οι David Baez Seara και Desislava Deyanova είναι νομικός σύμβουλος της ΕΚT και μέλος της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας, αντίστοιχα