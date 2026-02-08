Εντός του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν τις εργασίες τους τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο με στόχο πλέον την ερευνητική γεώτρηση που θα καθορίσει αν τα κοιτάσματα που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή του «Οικοπέδου 2» είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

Παράλληλα σε περίπου δύο εβδομάδες εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί η υπογραφή των συμβάσεων και για τις έρευνες σε οικόπεδα της Κρήτης και της Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή της Chevron και της HELLENiQ ENERGY, οι οποίες στη συνέχεια θα κατατεθούν στη Βουλή, ώστε εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Οπως δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, «η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης, κινούμενη αποφασιστικά, υπεύθυνα, με σχέδιο για την εξασφάλιση της ενεργειακής της αυτονομίας. Η συμμετοχή των δύο μεγαλύτερων εισηγμένων ενεργειακών ομίλων παγκοσμίως, ExxonMobil και Chevron, στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων στη χώρα μας συνιστά μια σαφή και έμπρακτη διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, στη θεσμική της σταθερότητα και αξιοπιστία και στη στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Αξιοποίηση πόρων

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν ουσιαστικά τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο έντονων παγκόσμιων ανακατατάξεων και αυξημένων προκλήσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, και, παράλληλα, δημιουργούνται ισχυρές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων με όρους αναπτυξιακούς, βιωσιμότητας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

«Η συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς ενεργειακούς παράγοντες μεταφράζεται σε μεταφορά τεχνογνωσίας, σε προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, σε δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε δυνητικά σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα για το ελληνικό κράτος, σε περίπτωση εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Αλλά μεταφράζεται και σε έμπρακτη άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εργάζεται μεθοδικά, ώστε η ενεργειακή ανάπτυξη να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, να ενισχύει την οικονομία και να θωρακίζει τον ρόλο της χώρας μας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου στην ευρύτερη περιοχή μας» τονίζει ο υπουργός Ενέργειας.

Με τη συμφωνία για συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού της ExxonMobil στην Κοινοπραξία Energean – HELLENiQ ENERGY, που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «Οικόπεδο 2», έχει ήδη ανοίξει ο δρόμος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στον ελλαδικό χώρο έπειτα από πολλά χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ενδέχεται τα νερά του Ιονίου να κρύβουν ακόμα και 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, εκτίμηση η οποία, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου βάζοντας την Ελλάδα ως σημαντικό παίκτη στην ενεργειακή σκακιέρα.

Μάλιστα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027. Ωστόσο η οριστική απόφαση για την έναρξη των γεωτρήσεων αναμένεται τους επόμενους μήνες του 2026.

Το «Οικόπεδο 2» (Block 2) βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας, και έχει έκταση 2.422,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια παραχώρηση είχε μισθώσει η κοινοπραξία Energean – HELLENiQ ENERGY, ενώ με συμφωνία που υπογράφηκε τον Νοέμβριο 2025 στην Αθήνα, στο σχήμα εισήλθε και ο αμερικανικός κολοσσός ExxonMobil. Εφόσον εντοπιστούν οικονομικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, η παραγωγή εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει έως το 2030.

Γεωφυσικές έρευνες

Την ίδια ώρα εντατικά προχωρούν οι διαδικασίες και αναφορικά με τις έρευνες που θα πραγματοποιήσει σε Κρήτη και Πελοπόννησο το κοινοπρακτικό σχήμα Chevron – HELLENiQ ENERGY που κέρδισε τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια blocks «Νότια Πελοπόννησος», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II». Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Chevron αναμένεται το β’ εξάμηνο του 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες.

Γεωφυσικές έρευνες θα διεξαχθούν σε μια έκταση 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα. Αυτές στη συνέχεια θα αξιολογηθούν και πιθανότατα εντός του 2027 θα ακολουθήσουν νέες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που θα αφορούν στοχευμένα συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα δείξουν τελικά αν υπάρχουν κοιτάσματα σε υδρογονάνθρακες. Οι γεωφυσικές και σεισμικές εργασίες θα αποτελέσουν το απαραίτητο «προανάκρουσμα» για τυχόν γεωτρήσεις σε επόμενο στάδιο στην περιοχή.