Οι σχέσεις του Τζέφρι Επστιν με τη Ρωσία δεν είχαν ως τώρα ούτε αναλυθεί ούτε αξιολογηθεί. Φαίνεται πως ήταν εκτενείς. Φαίνεται πως ήταν παραγωγικές, και για τις δύο πλευρές. Ισως να ήταν και πολύ ουσιαστικότερες απ’ ό,τι νομίζουμε, με τη λέξη «ουσιαστικός» να αποτελεί πιθανότατα ευφημισμό. Ο Ντόναλντ Τουσκ διέταξε να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθεί κατά πόσον παιδιά από τη χώρα του κακοποιήθηκαν από εγκληματικά δίκτυα που σχετίζονταν με τον Επστιν. Ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να πληρώσει με τη θέση του τις αποκαλύψεις για τον Πίτερ Μάντελσον. «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα ένα πρώτο ρεπορτάζ για τα θέματα αυτά, σίγουρα θα υπάρξει συνέχεια.

Η επαφή του Επστιν στη Μόσχα ήταν ο Σεργκέι Μπελιάκοφ, πρώην υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και μετέπειτα διευθυντής του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ενα άλλο πρόσωπο-κλειδί, που μεταξύ άλλων έπαιξε ρόλο στη διείσδυση Ρωσίδων στη Σίλικον Βάλεϊ, ήταν ο πρώην πρεσβευτής στα Ηνωμένα Εθνη Βιτάλι Τσούρκιν, μακαρίτης πια, φίλος του «αιώνιου» υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Ο τελευταίος είναι φανερό πως ήταν προσεκτικός: το όνομά του εμφανίζεται μόνο 142 φορές σε αρχεία που σχετίζονται με το σκάνδαλο Επστιν (έναντι 1.056 αναφορών στον Πούτιν και 9.629 αναφορών στη Μόσχα) και συνήθως σε σχέση με συναντήσεις που ήθελε να έχει ο αμερικανός αρχιπαιδεραστής μαζί του.

Υπάρχει περίπτωση να σχετίζεται αυτή η υπόθεση με την ξαφνική επίθεση που εξαπέλυσε ο Λαβρόφ στην Ελλάδα; Αν το Κρεμλίνο διαθέτει λίστα με τους υψηλούς «πελάτες» του Επστιν, και τη χρησιμοποιεί για να εκβιάσει πρόσωπα και κυβερνήσεις, θα μπορούσε να την αξιοποιήσει και για να πιέσει την Αθήνα να «αποκαταστήσει» τις σχέσεις της με τη Μόσχα, όπως άλλωστε υποτίθεται ότι ζητάει το 72% του ελληνικού λαού; Ενας συνωμοσιολόγος, ή εν πάση περιπτώσει ένα διεστραμμένο μυαλό, θα απαντούσε θετικά. Θα σκεφτόταν δηλαδή ότι πίσω από τις λαβροφικές καταγγελίες για διάλυση «μιας ρωσο-ελληνικής συνεργασίας πολλών δεκαετιών» και για σύναψη συμφωνιών της Ελλάδας με το «ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου» κρύβεται μια απροσδιόριστη απειλή και ότι η απειλή αυτή θα μπορούσε να έχει σχέση με λεπτά ζητήματα που αφορούν επώνυμους ανθρώπους. Κάποια λαθρόβια ελληνικά έντυπα, άλλωστε, προετοιμάζουν το έδαφος.

Από πουθενά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Ακόμη κι αν υπάρχουν τέτοια ονόματα, άλλωστε, μόνο ένας ανόητος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι θα ήταν δυνατόν να εκβιαστεί μια κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο. Και ο Σεργκέι Λαβρόφ ανόητος δεν είναι.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί πολλά μέσα για να υπονομεύσει την Ευρώπη και να ενισχύσει τα ακροδεξιά της κόμματα. Ενα από αυτά μπορεί να είναι και το σκάνδαλο Επστιν. Η μικρή Ελλάδα, πάλι, για λίγα πράγματα μπορεί να υπερηφανεύεται. Ενα από αυτά είναι η συνεπής, σταθερή και αποφασιστική υποστήριξή της προς την Ουκρανία απέναντι στον ρωσικό ολοκληρωτισμό.