Από τη μία υπήρχε μια πραγματική ομάδα, που ήξερε τι ήθελε στο γήπεδο, ήταν συγκεντρωμένη, έβγαζε αυτοματισμούς και έπαιζε κανονικό ποδόσφαιρο. Από την άλλη είδαμε ένα σύνολο ξανά μπερδεμένο, μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, παίκτες που έδειχναν να μην πιστεύουν στις δυνατότητές τους και έναν προπονητή που συνεχίζει να κάνει πειράματα. Με αλλαγές σχημάτων, με παίκτες που χρησιμοποιούνται σε θέσεις που δεν έχουν παίξει ξανά και δεν γνωρίζουν. Φυσιολογικό βάσει όλων αυτών, αλλά κυρίως βάσει εικόνας του αγώνα, το προβάδισμα πρόκρισης που πήρε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό με το υπέρ του 1-0 χθες βράδυ στη Λεωφόρο, σκορ που φέρει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του Γιακουμάκη.

Η «χρυσή» αλλαγή του Λουτσέσκου, που μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν εκείνος ο οποίος κέρδισε και εκτέλεσε το πέναλτι με το οποίο ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού και την ερχόμενη Τετάρτη στην Τούμπα θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Ενας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν κατά πολύ ανώτερος στο πρώτο μέρος, με τις αντεπιθέσεις της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι… φωτιά και τους παίκτες του να μπαίνουν συνεχώς με απειλητικές διαθέσεις στην εστία του Λαφόν, ο οποίος ήταν ο μοναδικός που διασώθηκε από τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος μόλις στο 5′ έπειτα από εκτέλεση φάουλ και ένα πλασέ του ανενόχλητου Μιχαηλίδη το οποίο μπλόκαρε ο ιβοριανός τερματοφύλακας, ενώ μετά πέντε λεπτά είχαμε την πρώτη κλασική ευκαιρία. Γύρισμα του Ζίφκοβιτς, ο Τάισον πλάσαρε μέσα από την περιοχή, με τον Γεντβάι να προλαβαίνει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή και να κρατάει το 0-0.

Ο ΠΑΟΚ κυριαρχούσε απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, αποφάσιζε να απομονώσει τον Τεττέη, δεν έπαιζε γρήγορα και έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Ο Γεντβάι ήταν πολύ αρνητικός στην άμυνα και στο 25′ ήταν εκείνος που έχασε τον Ζίφκοβιτς ο οποίος έφυγε μόνος του απέναντι στον Λαφόν αλλά το πλασέ του ήταν κακό και πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Μερικά λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ έχασε νέα σπουδαία ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Μύθου να βγαίνει απέναντι στον Λαφόν, αλλά να φεύγει αρκετά πλάγια και η επιλογή του να σκάψει την μπάλα αποδείχτηκε λανθασμένη. Τρεις κλασικές ευκαιρίες σε ένα ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ, έναντι καμίας του Παναθηναϊκού που έμοιαζε να είναι σε άλλο γήπεδο.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Μπενίτεθ έβγαλε από το γήπεδο τον Τσέριν και πέρασε τον Μπακασέτα, έχοντας μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ο Πολωνός έπαιξε λίγο πίσω από τον Τεττέη, με τη διάταξη να αλλάζει σε 4-4-1-1 και τον Παναθηναϊκό τουλάχιστον στο ξεκίνημα να δείχνει πως πατάει καλύτερα και να προσπαθεί κι αυτός να κάνει παιχνίδι και να απειλήσει. Το κατάφερε μόλις στο πρώτο λεπτό του δευτέρου μέρους με τον Τεττέη να σουτάρει και την μπάλα να φεύγει λίγο έξω απ’ τα δοκάρια. Αυτή ήταν η πρώτη από τις δύο καλές ευκαιρίες του Παναθηναϊκού σε όλο το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει σιγά – σιγά και πάλι τον έλεγχο και στο 65′ να εκμεταλλεύεται το… δώρο του Καλάμπρια που εν τέλει έκρινε και το ματς. Με την μπάλα «ζωντανή» μέσα στην περιοχή, ο Ιταλός επιχείρησε να την απομακρύνει, αλλά ο Γιακουμάκης τη διεκδίκησε και ο Καλάμπρια κλώτσησε εκείνον αντί για την μπάλα και του έκανε πέναλτι. Ο ίδιος ο έλληνας επιθετικός το εκτέλεσε και ευστόχησε, ανοίγοντας το σκορ για τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 72′ είχε μία τεράστια ευκαιρία όταν από στατική φάση, ο Τεττέη πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Τσιφτσής απογειώθηκε στο «παραθυράκι» του κι έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε με μεγάλες μπαλιές να δημιουργήσει συνθήκες πίεσης στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ωστόσο οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά ανταποκρίθηκαν απόλυτα στην «απορρόφηση» κάθε επικίνδυνης κατάστασης και πανηγύρισαν μία μεγάλη νίκη που τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Με το ματς να ολοκληρώνεται μέσα σε έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού προς όλους, μιας και μετά το πρωτάθλημα οι Πράσινοι αυτή τη στιγμή μοιάζουν να μένουν και εκτός διεκδίκησης του Κυπέλλου Ελλάδος.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Ινγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (71′ Κάτρης), Τσέριν, Μπακασέτας, Αντίνο (84′ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (71′ Παντελίδης), Τεττέη.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (61′ Χατσίδης), Τάισον (77′ Μαντί Καμαρά), Μύθου (61′ Γιακουμάκης).