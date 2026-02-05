Εχουμε νέα και από το ταξιδιωτικό πρόγραμμα του Μαξίμου, το οποίο, όπως φαίνεται, περιλαμβάνει λίαν συντόμως μακρινούς προορισμούς. Και μπορεί τα φώτα να πέφτουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά μαθαίνω πως άλλος θα πατήσει πρώτος το πόδι του στο Νέο Δελχί. Ο λόγος για τον Νίκο Δένδια, ο οποίος θα λειτουργήσει ως άτυπος «προπομπός». Ο υπουργός Αμυνας θα βρεθεί στην Ινδία πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προετοιμάζοντας – τρόπον τινά – το έδαφος σε μια χώρα που εξελίσσεται στο απόλυτο γεωπολιτικό και οικονομικό must για την Ευρώπη και με την οποία η Ελλάδα έχει συνεργασίες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Οσο για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ινδία, δεν είναι εθιμοτυπική. Ερχεται στον απόηχο της μεγάλης συμφωνίας ΕΕ – Ινδίας (έπειτα από 20 χρόνια παζαριών, παρακαλώ). Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Οτι πέφτουν οι δασμοί σε πάνω από το 90% των ευρωπαϊκών προϊόντων. Κοινώς, η ελληνική επιχειρηματικότητα βλέπει μια τεράστια αγορά να ανοίγει διάπλατα και το Μαξίμου θέλει να είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Καθ’ οδόν προς την Ανατολή, ο Πρωθυπουργός θα κάνει και μια στρατηγική στάση στο Αμπου Ντάμπι, με στόχο αμιγώς επενδυτικό.

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός συναντήθηκε με άλλον πολιτικό αρχηγό σε… ουδέτερη έδρα, για να συζητήσουν για ενδεχόμενες συνεργασίες; Καλεσμένος ήταν, μάλιστα, κι ένας τρίτος πολιτικός αρχηγός που δεν κατάφερε να παραστεί. Διεμήνυσε, ωστόσο, την προθυμία του να συμμετάσχει όταν επανέλθουν στο ζήτημα…