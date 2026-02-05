Η υπερβολή έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με το ψέμα. Κατά τους λόγιους είναι μία αλήθεια που έχασε την ψυχραιμία της. Και τελευταία είναι πολλοί αυτή που τη χάνουν. Οπως ο Λάζαρος Ρότα που πρωταγωνίστησε την Κυριακή στο θεατρικό μονόπρακτο «Αυτογελοιογραφούμαι». Οι φήμες λένε πως ο φροντιστής του γηπέδου της ΑΕΚ χρειάστηκε αρκετές ώρες μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να επαναφέρει στο σωστό επίπεδο τον αγωνιστικό χώρο, στο σημείο που ο Ρότα έδωσε την παράστασή του. Τόση ήταν η ένταση που χτυπούσε με τα χέρια του το χορτάρι για να πείσει το κοινό, κυρίως τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι, πως ο Ποντένσε έβγαλε ματσέτα και τον τραυμάτισε σοβαρά.

Η Λίντσεϊ Βον μας θύμισε πως εκτός από τους Ρότα που έχουν γεμίσει τα γήπεδα και δεν ξέρεις πια πότε και πόσο σοβαρά τραυματίζεται ένας παίκτης (περίπτωση Μαρτινέλι – Μπράντλεϊ), υπάρχουν και πραγματικοί αθλητές. Αυτοί που ξεπερνούν το φράγμα του πόνου, που αμφισβητούν τη φύση και βάζουν δύσκολα στην επιστήμη με μόνο κίνητρο τη συμμετοχή, την προσωπική ικανοποίηση.

Την Παρασκευή η ξανθομάλλα Αμερικανίδα είχε ένα σοβαρό ατύχημα σε αλπική κατάβαση στο Κραν Μοντανά. Την παρέλαβε ελικόπτερο για να τη μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Κάποιοι είπαν πως πρόκειται για διαφημιστικό τρικ για να στρέψει πάνω της το ενδιαφέρον των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στους οποίους θα συμμετάσχει παρά τα 41 της χρόνια. Πόσο ανόητοι πρέπει να αισθάνθηκαν όλοι αυτοί την Τρίτη, όταν η Βον τους ανακοίνωσε πως έχει υποστεί ολική ρήξη του πρόσθιου χιαστού στο αριστερό της γόνατο αλλά παρ’ όλα αυτά θα αγωνιστεί στο Μιλάνο – Κορτίνα φορώντας επιγονατίδα. Η χαμογελαστή Λίντσεϊ έβαλε δύσκολα στην επιστήμη. Σε λίγα λεπτά οι ειδικοί σε τέτοιους τραυματισμούς έγιναν ανάρπαστοι από τα ΜΜΕ για να καταθέσουν την άποψή τους. Είναι δυνατόν να αγωνιστεί ένας αθλητής σε Ολυμπιακούς Αγώνες με ρήξη χιαστών; Κάποιοι απάντησαν θετικά υπό προϋποθέσεις, όπως το γεγονός ότι το άθλημά της, η αλπική κατάβαση δεν απαιτεί τρέξιμο.

Το σώμα της Βον είναι γεμάτο ουλές από σοβαρούς τραυματισμούς και εγχειρήσεις από ατυχήματα που είχε στη διάρκεια της καριέρας της. Στο δεξί της γόνατο έχει τοποθετηθεί εμφύτευμα και τώρα χάνει και το αριστερό, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της στη διοργάνωση. Κι όμως δεν γκρίνιαξε, δεν χτύπησε το χιόνι μέχρι να λιώσει για να μας πείσει για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Γιατί η Βον είναι Ολυμπιονίκης και όπως όλοι οι όμοιοί της, πρώτα νίκησε τον εαυτό της και μετά τους αντιπάλους της.